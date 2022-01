Steam Deck : quels sont les premiers jeux vérifiés, jouables et non supportés ?

Steam Deck possède déjà la première grille de titres vérifiés, comme nous pouvons le savoir grâce à la base de données de la plateforme. Un total de 38 jeux sont entièrement pris en charge pour l’ordinateur portable Valve. Parmi eux figurent plusieurs œuvres de From Software, Tetris Effect : Connected et Total War : Warhammer 2, entre autres.

Steam Deck : premiers jeux vérifiés

SINGE SORTI Extraterrestres: Fireteam Elite Casseurs de château Bleu clair Superstars des circuits Cuphead Dark Souls II : Érudit du Premier Péché Âmes sombres III Death’s Door Échouement de la mort Déshonoré final Fantasy guacamelee! deux Le coup de feu renaît Hot Wheels déchaîné Chevalier creux Dans la brèche Mad Max Collecteur de jardin Marque du ninja : remasterisé Nuit Porte 2 Psychonautes 2 RDA Record de Lodoss War-Deelit dans Wonder Labyrinth- Vestige : des cendres Risque de pluie 2 Rogue Legacy 2 lien écarlate Sable Sekiro : les ombres meurent deux fois Super Méga Baseball 3 Effet Tetris : Connecté La Liaison d’Isaac : Renaissance Le Messager Total War : Warhammer 2 Tuche lit de toile

Il existe d’autres jeux confirmés comme « jouables sur Steam Deck », c’est-à-dire ceux qui ne remplissent pas toutes les conditions à vérifier mais peuvent être exécutés sans problème. The Witcher 3: Wild Hunt, par exemple, note que « le texte peut être trop petit » à l’écran. War Thunder et RimWorld sont d’autres titres sous la même cote.

Pour vérifier vous-même la compatibilité avec Steam Deck, il existe une astuce, découverte par les utilisateurs. Dans Firefox, ouvrez une fenêtre Steam et appuyez sur la combinaison de touches Ctrl+Maj+M. Cela ouvrira le mode tablette du magasin. Cliquez sur les appareils, créez un nouveau profil et sélectionnez « Valve Steam Gamepad ». Changez la résolution en 910×568. Enregistrez les modifications, actualisez la fenêtre et accédez à n’importe quel jeu ; vous verrez s’il est compatible ou non avec Steam Deck.

Quelles conditions un jeu doit-il remplir pour être vérifié pour le Steam Deck ?

Pour qu’un jeu passe le filtre de Valve, il doit répondre à quatre exigences :

Toutes les fonctions sont accessibles avec les paramètres par défaut de la télécommande.

Le jeu affiche les icônes du contrôleur Steam Deck.

Le texte de l’interface du jeu est lisible sur le Steam Deck.

Les paramètres graphiques par défaut de ce jeu fonctionnent correctement sur le Steam Deck.

Ceux qui ne remplissent aucun de ces points peuvent se retrouver qualifiés de « jouables ». Comme nous l’avons dit dans les paragraphes précédents, cela signifie qu’il fonctionne correctement sur l’ordinateur portable, mais pour une raison quelconque, l’expérience ne sera pas aussi complète qu’un jeu vérifié.

Les jeux qui ne fonctionnent pas seront marqués « non compatible avec Steam Deck ». De Valve, ils assurent que ces jeux n’ont pas passé les tests de compatibilité effectués en interne car « une partie ou la totalité du jeu ne fonctionne pas actuellement ». Bien sûr, dans certains cas, ils continueront à travailler pour le rendre compatible. Les premiers jeux avec ce signal sont Persona 4 Golden, Job Simulator, theBlu, Arizona Sunshine et Budget Cuts.

