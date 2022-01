Méripodcast 15x15 : Le Plaisir De Tourner à L'écran

L’équipe rétro de Meripodcast débute 2022 en prenant les armes (en plastique, bien sûr) dans une émission où l’on passe en revue l’histoire des gun games ou rail shooters, d’authentiques classiques dont l’existence électromécanique précède celle des premiers jeux d’arcade en tant que tels, tandis que son évolution nous emmène à travers tous les recoins du jeu vidéo et presque tous les formats possibles.

Sa présence dans les arcades était quelque chose d’assuré, occupant parfois les espaces les plus dominants. Qui pourrait résister à une machine équipée de son propre Uzi ? ou mieux, qui pourrait résister à un équipé de deux Uzi ? Ou comment pourrions-nous dire non à avoir un fusil de sniper entier entre nos mains ? Ils ont toujours été des machines impressionnantes et de véritables mangeurs de pièces, comme en témoignent les succès d’Operation Wolf, Virtua Cop ou Time Crisis, entre autres classiques.

Dessiner

Mais le plaisir est allé au-delà des arcades grâce à une multitude de périphériques conçus pour ramener cette expérience à la maison. Rares étaient les machines avec un certain succès qui n’avaient pas leur pistolet habituel en option pour affiner notre visée devant notre télévision (tube, bien sûr, dans ce cas par nécessité puisque les écrans plats actuels ne fonctionnent pas avec ces appareils de la lumière). Certains sont allés plus loin et au lieu de pistolets, ils ont offert tout un bazooka avec lequel mettre fin aux invasions extraterrestres (eh, Nintendo ?)

Rejoignez Juan Arenas, Sergi « Motenai » Blanch, Carlos Forcada, Joaquín Relaño et Francisco Alberto Serrano dans un voyage plein d’action, d’adrénaline et plein de balles.

