Les utilisateurs de FIFA 22 choisissent les meilleurs joueurs de l’année : Messi, Mbappé, Kanté…

FIFA 22 a confirmé l’équipe de l’année 2021. Le TOTY, comme on l’appelle souvent, est un classique d’EA Sports chaque janvier. Ceux choisis sont le résultat d’un vote parmi la communauté du jeu; A partir du 21 janvier, vos cartes spéciales commenceront à arriver progressivement sur le marché des transferts et à travers l’ouverture des packs.

FIFA 22 TOTY : tous les joueurs choisis

Gardien de but

Donnarumma, 96 ans, Paris Saint-Germain

défenses

João Cancelo, 94 ans, Manchester City

Rubén Dias, 97 ans, Manchester City

Marquinhos, 95 ans, Paris Saint-Germain

Hakimi, 93 ans, Paris Saint-Germain

Milieux de terrain

Kanté, 96 ans, Chelsea

Jorginho, 97 ans, Chelsea

De Bruyne, 96 ans, Manchester City

grévistes

Messi, 98 ans, Paris Saint-Germain

Lewandowski, 98 ans, Bayern Munich

Mbappé, 97 ans, Paris Saint-Germain

Le onze de départ ne compte que quatre couleurs, et la majorité se partage entre la France et l’Angleterre. Le Paris Saint-Germain est l’équipe la plus représentée : elle parvient à réunir cinq joueurs. Il est suivi de près par Manchester City (3) et Chelsea (2). La ligue allemande se faufile à côté du Bayern Munich avec un attaquant unique : Robert Lewandowski.

« L’équipe EA SPORTS FIFA de l’année est la voix authentique de millions de fans de football alors qu’ils évaluent les meilleurs joueurs du monde et votent pour ceux qui, selon eux, ont eu le plus grand impact sur le beau jeu en 2021 », commente David Jackson, Vice Président de la marque pour EA Sports FIFA, dans un communiqué de presse. « Année après année, nous sommes dynamisés par l’engagement de notre communauté de football, c’est pourquoi nous sommes honorés de présenter votre XI choisi dans FIFA 22. »

Comme nous l’avons dit, le 21 janvier les cartes des attaquants arriveront dans le jeu ; plus tard, le reste des positions fera de même.

Source : Electronic Arts (communiqué de presse)