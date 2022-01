CoD Warzone et Vanguard retardent le début de la saison 2 en raison de problèmes techniques

Call of Duty: Warzone et Vanguard recevront le contenu de la saison 2 quelques semaines plus tard que prévu. Activision a confirmé son report jusqu’au 14 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Dans un bref tweet, la société fait allusion aux problèmes techniques survenus depuis l’arrivée de Caldera en 2021.

Les raisons du retard de la saison 2 de CoD Warzone

« À ce jour, nous avons publié un certain nombre de mises à jour, mais il en faut davantage », commencent-ils. « Pour cette raison, nous avons décidé de déplacer le début de la saison 2 pour Warzone Pacific et Vanguard au 14 février. Nous utiliserons ce temps de développement supplémentaire pour publier des mises à jour, y compris des optimisations du gameplay, de l’équilibre (y compris des armes et de l’équipement), pour corriger la stabilité et les bugs, et pour assurer un niveau global de finition qui améliore l’expérience du joueur. »

L’équipe note que les améliorations qu’elle mettra bientôt en œuvre « corrigeront plusieurs problèmes signalés par la communauté et d’autres améliorations de la qualité de vie ». « Les ajustements apportés au gameplay de base, aux mécanismes et à l’équilibre sont des éléments importants sur lesquels nous nous concentrons en permanence. Les corrections seront appliquées […] à travers les cinq systèmes », concluent-ils.

Les problèmes de Call of Duty: Warzone étaient le sujet le plus commenté au sein de la communauté fin 2021. L’adieu de Verdansk nous a laissé une nouvelle carte qui remettait en cause tout le travail effectué depuis son lancement. Au-delà des problèmes techniques, le jeu présentait des bugs critiques qui affectaient la solidité du gameplay pendant la période où il était accompagné de Modern Warfare et Black Ops Cold War. Il y a place à l’amélioration.

Cela peut vous intéresser :

Source: Appel du devoir