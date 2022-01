Sony répond à Microsoft : s’attend à ce que les jeux Activision soient multiplateformes

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft a fait un grand perdant : PlayStation. La division jeux de Sony a maintenu une étroite collaboration avec les responsables de Call of Duty ces dernières années. Compte tenu du risque que ceux de Redmond rendent le catalogue de l’entreprise exclusif à son écosystème, la firme japonaise s’attend à ce que Microsoft maintienne le calibre des versions multiplateformes.

« Nous attendons de Microsoft qu’il honore les accords contractuels et continue de veiller à ce que les jeux Activision soient multiplateformes », a déclaré un représentant de Sony au Wall Street Journal. Les livraisons annuelles de Call of Duty, Diablo 4, Overwatch 2 et Warzone lui-même sont quelques-uns des titres qui sont dans l’air.

Quelle est la position de Microsoft ?

Le géant américain a seulement exprimé son intention de « continuer à soutenir » les communautés qui apprécient actuellement ses jeux. « L’achat vise à augmenter la disponibilité du contenu d’Activision Blizzard sur davantage de plateformes. Cela est conforme à l’engagement de Microsoft à donner aux joueurs plus d’options pour jouer aux jeux qu’ils veulent, n’importe où », a déclaré un porte-parole de Microsoft à Stephen Totilo, un journaliste de renom.

Call of Duty : Warzone est actuellement l’un des moteurs économiques d’Activision Blizzard.

« Les jeux Activision Blizzard sont appréciés sur une variété de plates-formes et nous prévoyons de continuer à soutenir ces communautés à mesure que nous progressons », a déclaré Phil Spencer dans la déclaration de règlement. Le PDG de Microsoft Gaming a tenu une ligne similaire lors de son dernier gros achat : Zenimax Media. A cette époque, il avait déclaré que l’exclusivité serait analysée au cas par cas et que « certains nouveaux jeux » resteraient entièrement liés à la Xbox. Ce n’est qu’à l’E3 2021 qu’il a été confirmé que Starfield, le premier grand nom après l’accord, ne verrait pas le jour sur le système PlayStation.

Cela peut vous intéresser :

Source : Le Wall StreetJournal