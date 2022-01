Shadow Warrior 3 fixe une date pour son massacre : les deux premiers jeux sont offerts avec votre préachat

Shadow Warrior 3, le troisième opus de la saga Flying Wild Hog et Devolver Digital, a déjà une date de sortie. Cela a été partagé par les responsables via les magasins numériques PlayStation et Xbox, confirmant que le titre sera disponible le 1er mars 2022. Pour le moment, la date de Steam n’a pas été mise à jour, même s’il faut espérer qu’elle le sera. sera également disponible le même jour sur PC aux côtés des versions PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. De plus, avec l’annonce, les extras de précommande ont été confirmés : et ils ne sont pas du tout négligeables.

Obtenez les deux premières livraisons gratuitement

Et c’est que, comme indiqué dans les onglets Shadow Warrior 3 sur PlayStation Store et Microsoft Store, ceux qui pré-achètent le troisième opus pourront obtenir Shadow Warrior et Shadow Warrior 2 entièrement gratuitement, une occasion unique de profiter de la toute la saga. De plus, la précommande numérique offre également un DLC de skin Katana en édition limitée pour Shadow Warrior 3 en cadeau.

« Pré-achetez Shadow Warrior 3 et vous aurez un accès instantané aux deux premiers jeux de la série, Shadow Warrior et Shadow Warrior 2. De plus, ce bundle comprend exclusivement un skin Katana en édition limitée pour Shadow Warrior 3 », peut-on lire dans les deux magasins numériques.

Shadow Warrior 3 fait passer la saga originale du jeu de tir à la première personne au niveau supérieur avec un mélange homogène de jeux de tir rapides, de combats au corps à corps avec des armes tranchantes comme des rasoirs et d’un système de mouvement spectaculaire qui vous offre une liberté totale. « L’ancien shogun d’entreprise Lo Wang et son ancien patron Orochi Zilla, devenu plus tard son ennemi juré puis son homme de main, se lancent dans une mission inattendue pour reprendre un ancien dragon qu’ils ont involontairement libéré de sa prison éternelle », peut-on lire dans le cadre de l’intrigue de Shadow Warrior 3.

