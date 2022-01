TFT (Tactiques TeamFight) : Notes de mise à jour 12.2 ; changements et nouveautés

Une nouvelle année commence et avec elle vient le patch 12.2 de TFT, axé sur l’introduction du Lunar Festival of Legend dans le jeu. Il s’agit d’une mise à jour assez complète (sans parler de celle qui arrive sur League of Legends), vous trouverez donc ci-dessous toutes les informations à ce sujet. De plus, on rappelle que le jeu, ainsi que d’autres de Riot Games, est désormais disponible sur Epic Games Store.

Grands changements TFT – Augmentations

Bodyguard Heart confère désormais également une Lionne ⇒ Blitzcrank.

Protector’s Heart confère désormais également un Blitzcrank.

L’écusson de garde du corps attribue désormais également une Lionne ⇒ Darius.

Mechanic Crest attribue désormais également un Zilean.

L’écusson du mécanicien est désormais correctement disponible dans le menu de sélection d’augmentation.

Metabolic Booster n’accorde plus 2 points de vie après les rounds PvE (contre les monstres).

Grab Bag of Items II accorde désormais également un Reforger.

Forge portable : Prismatique ⇒ Or.

Option d’armurerie de forge portable Collecteur d’or Chances d’obtenir de l’or : 75 % ⇒ 50 %

Armurerie Option Forge portable, régénération de la santé d’Anima Visage : 8 % ⇒ 6 %

Armurerie Option Dégâts d’attaque de la forge portable Death Defy : 30 ⇒ 25

Option d’armurerie Forge portable Death Defy Vitesse d’attaque : 30 % ⇒ 25 %

Forge portable option armurerie, armure défiant la mort : 50 ⇒ 40.

Option d’armurerie Forge portable, vitesse d’attaque de l’hiver éternel lente : 35 % ⇒ 25 %

Option d’armurerie de forge portable Manazane : 50 ⇒ 40

Forge Portable Armory Option, Manazane Mana Recovery : 200 ⇒ 150.

Big Bet accorde désormais également 4 pièces d’or.

Juste une égratignure : or ⇒ argent.

Thrill of the Hunt III (Prismatic) a été supprimé. Emotion I et II sont toujours disponibles. Voir le contexte pour plus d’informations.

Les dépenses de tête accordent désormais également 4 pièces d’or.

Changements dans le système TFT

Niveau 8 : 15/20/35/25/5 % ⇒ 16/20/35/25/4 %

Niveau 9 : 10/15/30/30/15 % ⇒ 9/15/30/30/16 %

Changements des champions TFT

Rang 1

Dégâts de la mini bombe incendiaire Ziggs : 325/425/525 ⇒ 300/400/550

Rang 2

Santé de Katarina : 650 ⇒ 700

Débuff Swain Max Mana : 40/75 ⇒ 40/80

Vitesse d’attaque de la serre : 0,75 ⇒ 0,7

Dégâts des épines agrippantes de Zyra : 350/450/650 ⇒ 325/450/675

rang 3

Armure et résistance magique de Cho’Gath : 50 ⇒ 55

Dégâts du festin de Cho’Gath : 800/900/1000 ⇒ 900/975/1050

Dégâts du parlement de la passerelle : 110/135/170 ⇒ 110/150/200

Vitesse d’attaque de Heimerdinger : 0,6 ⇒ 0,65

Dégâts de l’essaim de roquettes Heimerdinger : 70/95/140 ⇒ 70/100/150

Dégâts Let It Rain de Miss Fortune : 275/375/550 ⇒ 275/375/600

Dégâts d’attaque de Shaco : 85 ⇒ 80

Bouclier spatial personnel Vex : 550/675/850 ⇒ 525/675/850

Rang 4

Débuff Braum Max Mana : 100/180 ⇒ 120/200

Soins de Séraphine Bis : 275/450/1200 ⇒ 250/350/1000

Debuff Sion Max Mana : 100/175 ⇒ 125/200

Ratio de dégâts d’attaque de purge d’Urgot : 25 % ⇒ 30 %

Durée de la purge d’Urgot : 5/5/5 ⇒ 5/5/10

Vitesse d’attaque Lux : 0,7 ⇒ 0,75

Dégâts du rideau baissé de Jhin : 150/200/344 % ⇒ 150/200/300 %

Valeur du bouclier de commandement : Onde de choc d’Orianna : 100/160/400 ⇒ 100/150/400.

Durée de l’âme déchaînée de Yone : 4/5/20 ⇒ 4/5/15

Rang 5

Vitesse d’attaque des Kai’Sa : 1,2 ⇒ 1,1

Dégâts de dévoration de Tahm Kench : 900/1450/30000 ⇒ 850/1350/30000

Les statistiques gourmandes obtenues par Tahm Kench sont réduites de 10 %.

Modification de l’expérience utilisateur gourmande de Tahm Kench : pour éviter la perte accidentelle de champions dans le jeu, Tahm Kench ne pourra manger que des champions de la réserve.

Bouclier de mêlée de Jayce : 350/500/3000 ⇒ 375/550/3000

Super méga fusée de la mort ! Échelle des dégâts d’attaque Jinx : 190/200/888 % ⇒ 200/210/888 %

Dégâts de foudre du Chaos de Viktor : 325/425/1500 ⇒ 360/420/1500

Modifications des attributs TFT

Armure de garde du corps : 100/200/350/500 ⇒ 75/150/250/450.

Bouclier de garde du corps : 100/300/600/1000 ⇒ 150/350/700/1200.

Correction d’un bug impérial : le bonus de dégâts impérial de 5 pour toutes les unités impériales n’est plus supprimé lors de certains combats dans des situations rares.

Mercenaire : Neeko’s Help a été supprimé en tant que drop des 3 et 4 séries de défaites.

Mercenaire : valeur moyenne pour 4 pertes : 6,9 ⇒ 6,4 PO.

Mercenaire : valeur moyenne pour 5 pertes : 6,9 ⇒ 6,6 PO.

Mercenaire : valeur moyenne pour 6 pertes : 7,6 ⇒ 7,4 PO.

Mercenaire : valeur moyenne pour 7 pertes : 8,25 ⇒ 7,9 PO.

Scrapper Shield par composant : 20/35/60 ⇒ 20/40/60.

Omnisuccion des célébrités (3) : 30 % ⇒ 33 %

Armure de gangster/résistance magique : 60 ⇒ 55

Bonus de gangster (7) : 50 % ⇒ 60 %

Voici les variantes du Lunar Legend Festival Dango : 🔸 Dango en porcelaine

🔸 Lucky Lantern Dango

🔸 Artificier Dango

🔸 Lion Danseur Dango pic.twitter.com/IylfkqSwJu – Teamfight Tactics ES (@TFT_ES) 18 janvier 2022

Modifications d’éléments TFT

Médaillon du bouclier de fer Solari Durée : 8 secondes ⇒ 15 secondes.

Calice de pouvoir Pouvoir : 35 ⇒ 30

Augmente le buff de Hand of Justice à chaque tour : 30 % ⇒ 33 %

Petits changements dans TFT – Augmentations

Academy Crest attribue désormais également un Garen.

Mutant Crest attribue désormais également un Kassadin.

L’écusson du protecteur accorde désormais également un Garen.

Mercenary Crest accorde désormais également 3 pièces d’or.

Mercenary Heart accorde désormais également 1 pièce d’or.

Celebrity Heart accorde désormais également 1 or.

La cachette du tireur d’élite dispose désormais d’indicateurs visuels du nombre d’empilements d’une unité.

Derrière moi augmente désormais également le bonus d’armure de Bodyguard de 25 %.

Corrections de bogues TFT

Mécanique : l’écusson du mécanicien est désormais correctement disponible dans le menu de sélection d’augmentation.

Correction d’un bug impérial : le bonus de dégâts impérial de 5 pour toutes les unités impériales n’est plus supprimé lors de certains combats dans des situations rares.

Tirs encore plus précis : la capacité de Caitlyn ne peut plus toucher des objets invulnérables et impossibles à cibler (Hextech Core, Guardian Angel Stasis, etc.).

La capacité de Fiora n’est plus annulée si sa cible meurt au début de l’incantation.

La dure leçon d’Illaoi à 1 étoile de dégâts magiques est désormais correcte, 200 au lieu de 175.

Les unités vendues avec l’emblème du tireur d’élite ne conservent plus leur portée d’attaque augmentée de +1.

Dragon Claw ne se déclenche plus contre certaines capacités physiques.

Ouragan de Runaan n’applique plus la réduction d’armure de Viktor.

Correction d’un bug où les augmentations de couronne continuaient d’apparaître lorsque les joueurs avaient déjà choisi l’augmentation de skin d’origine. Les augmentations d’âme qui profitent à toute l’équipe peuvent toujours tomber (comme Agent Soul ou Arcanalog Soul).

Pas exactement ce qui était prévu : Zac ne ciblera plus deux fois le même ennemi avec sa compétence.

Correction d’un bug rare où Zac infligeait le double de dégâts à l’une des cibles qu’il traînait.

Source : RiotGames