Mise à jour 12.2 de League of Legends ; changements et nouvelles dans les champions, les objets et plus

Nous commençons 2022 avec un nouveau patch 12.2 de League of Legends, qui se concentre sur l’introduction de Zeri, l’étincelle de Zaun, dans le jeu ainsi que de nombreux autres changements d’objets, de champions et plus encore. Ensuite, nous vous disons tout, en plus de vous rappeler qu’un patch portant le même numéro arrive également sur TFT et que Vi, avec un skin basé sur Arcane, arrivera bientôt sur Fortnite.

Changements apportés aux champions de League of Legends

Janna : vitesse de déplacement 315 ⇒ 330, dégâts de base 46-71,5 ⇒ 52-103, croissance des dégâts 1,5 ⇒ 3, portée d’attaque de base 550 ⇒ 500. Toutes ses capacités ont également été ajustées.

Lulu : temps de recharge du Z augmenté de 16/15/14/13/12 secondes ⇒ 17/16/15/14/13 secondes.

Nocturne : croissance des PV augmentée de 85 ⇒ 95. Ratio de dégâts du A augmenté de 75 % ⇒ 85 %.

Qiyana : régénération de base des PV réduite de 7,5 ⇒ 6. Durée de la zone de brossage du Q réduite de 3,5 s ⇒ 3 s.

Rengar : le passif R permet désormais de sauter par camouflage. Inné : Rengar peut bondir sur les ennemis avec sa prochaine attaque de base lorsqu’il est camouflé.

Samira : dégâts de base du R augmentés de 0/10/20 (+50 % AD) ⇒ 5/15/25 (+50 % AD)

Senna – Le passif Q renforce désormais les attaques de base avec des ralentissements. Inné : Les attaques de base de Senna ralentissent les ennemis de 20% (+6% par 100 AP) (+10% par 100 bonus AD) pendant 2 secondes.

Shen : dégâts du A réduits de 10-40 (+6 tous les 3 niveaux) (+5/5,5/6/6,5/7 % (+2 % tous les 100 AP) des PV max de la cible) ⇒ 10-40 (+6 par 3 niveaux) (+4/4.5/5/5.5/6% (+2% tous les 100 AP) des PV max de la cible).

Tahm Kench : augmentation du ralentissement du Q. Ajustement du E. Accumulation de dégâts lorsque la santé grise a diminué (sauf à proximité de plusieurs ennemis). Renforce le bouclier des alliés R. Octroie désormais de la vitesse de déplacement lorsque vous dévorez un allié.

Serre : ratio de dégâts du Z contre les monstres réduit de 130 % ⇒ 105 %

Tristana : augmente la régénération des PV de 559 ⇒ 600 et les PV de base de 3,75 ⇒ 4.

Veigar : temps de recharge du A réduit de 7/6,5/6/5,5/5 secondes ⇒ 6/5,5/5/4,5/4 secondes Augmente le nombre de cumuls par monstre géant et sbires de 2 ⇒ 3.

Volibear : augmente la croissance AD ​​de base de 3 ⇒ 3,5. Temps de recharge du E réduit de 15 s ⇒ 13 s

Yasuo : ratio de dégâts du A augmenté de 20/45/70/95/120 (+100 % AD) ⇒ 20/45/70/95/120 (+105 % AD)

Yone : ratio de dégâts du A augmenté de 20/40/60/80/100 (+100 % AD) ⇒ 20/40/60/80/100 (+105 % AD)

Zed : ratio de dégâts de base R réduit de 100 % AD (+25/40/55 % de dégâts infligés contre la cible marquée) ⇒ 65 % AD (+25/40/55 % de dégâts infligés contre la cible marquée).

Modifications apportées aux objets de League of Legends

Fléau-liche : Recette de bâton explosif + Brise éthérée + Brillance + 600 PO ⇒ Codex diabolique + Brise éthérée + Brillance + 550 PO (coût total inchangé). Vitesse de compétence 0 ⇒ 15. Dégâts de la Sorcelame 150 % des dégâts de base (+40 % ph) ⇒ 75 % des dégâts de base (+50 % ph). Temps de recharge de la Sorcelame 2,5 secondes ⇒ 1,5 seconde

Noyau de cristal de Rylai : coût total 815 PO ⇒ 415 PO (coût total réduit du même montant) Puissance 90 ⇒ 75. Santé 350 ⇒ 400.

Changements dans la jungle de League of Legends

Technochemical Dragon Zombie Santé 80 % des PV de base + 50 % des PV bonus ⇒ 70 % des PV de base + 40 % des PV bonus. Durée de l’état zombie (sans autres facteurs qui modifient la vie) 4 secondes ⇒ 3 secondes

Faille technochimique : compteur de cape des actions offensives 1,5 s ⇒ 2,5 s. Dégâts bonus contre les ennemis avec une santé actuelle plus élevée jusqu’à 10% ⇒ jusqu’à 12%

Dragon Hextech : dégâts réels de foudre 25-75 (basé sur le niveau de l’attaquant, 1-18) ⇒ 25-50 (basé sur le niveau de l’attaquant, 1-18).

Changements apportés aux runes de League of Legends

Boussole mortelle : vitesse d’attaque par charge (mêlée) 13 % ⇒ 10-15 % (niveaux 1-15) Vitesse d’attaque par charge (à distance) 7% ⇒ 5-9% (niveaux 1-12)

Corrections de bugs et changements de qualité

Correction d’un bug où certaines unités sans tourelle pouvaient parfois être ciblées pour la téléportation avant 14 minutes.

Correction d’un bug où Téléportation déchaînée remplaçait définitivement l’un des sorts d’invocateur s’il était obtenu et utilisé via la rune Grimoire.

Les éclats de sorts de téléportation déchaînés sont désormais correctement lâchés par les champions s’ils sont utilisés après 14 minutes dans un match avec Zoe.

Correction d’un bug où Yone pouvait lancer Téléportation déliée alors que E – Âme déliée était actif.

Correction de l’indicateur de furtivité du point d’exclamation et il réapparaîtra correctement sur le champion lorsqu’il sera visible par un ennemi dans la brume technochimique après avoir terminé certaines capacités de furtivité (telles que le W – Twilight Veil d’Akali).

Correction d’un bug où les tourelles attaquaient de manière incorrecte les champions ennemis qui subissaient des dégâts du passif de Kog’Maw – Icathian Surprise ou du passif de Karthus – Death Defier.

Passif de Rengar – Les attaques de base sautantes de Prédateur invisible déclencheront correctement l’effet Frappes habiles Swiftblade de Navori.

Correction d’un bug où subir des dégâts de certains monstres de la jungle accordait parfois des piles du passif Force of Nature Absorb.

Correction d’un bug à cause duquel le proc du passif d’Amélioration glaciale comptait à tort pour le proc du passif du Croissant de lune d’Eclipse.

Correction d’un bug où les bordures des icônes d’objets actifs ou mythiques apparaissaient parfois au mauvais endroit (oui, les mystérieux carrés orange).

Les boutons de chat ennemi et d’emote muet ont été corrigés et ne se chevauchent plus avec d’autres icônes du tableau de bord.

Correction des boutons de mise en sourdine de la musique dans le jeu de DJ Sona et Seraphine K/DA qui s’affichaient désormais correctement à côté de l’icône du champion sur le tableau de bord.

Nous avons corrigé les notifications de restriction de chat et elles reviendront pour informer les joueurs du nombre de messages restants dans leur limite.

Source : RiotGames