Vampire Survivors, bienvenue dans votre nouvelle addiction

Que le jeu vidéo progresse techniquement n’est jamais trop : de meilleurs graphismes, des présentations plus spectaculaires, une technologie de pointe… tout cela fait partie du charme d’assister à l’avancement d’un médium comme celui-ci, dans lequel tant d’éléments artistiques, technologiques et créatifs facteurs se rejoignent. Mais il est toujours utile de se rappeler et de garder à l’esprit que de bons mécanismes de jeu, aussi simples soient-ils, peuvent être la seule chose dont un titre a besoin pour réussir. C’est le cas de Vampire Survivors, l’une des premières sensations sur Steam en 2022, qui compte déjà des dizaines de milliers d’utilisateurs et une note « Extrêmement Positif » après avoir cumulé plus de 2 000 avis positifs contre une vingtaine de négatifs.

En voyant les écrans et la bande-annonce, la vérité est que le jeu ne suscite pas de grandes attentes. Un sprite mal animé de ce qui ressemble à un tueur de vampires tiré d’un Castlevania se déplace à travers une cartographie bidimensionnelle merdique tandis que des dizaines d’ennemis sortent pour nous rencontrer sans autre moyen d’attaquer que d’approcher notre position. On n’a même pas besoin d’attaquer, puisque c’est automatique, on contrôle juste le mouvement. C’est une approche que nous avons déjà vue à de nombreuses reprises, particulièrement populaire en flash compte tenu de la relative simplicité et de la facilité d’utilisation. Le défi consiste simplement à survivre le plus longtemps possible avant la fin inévitable, même si dans le cas de Vampire Survivors, il est assaisonné d’un composant roguelite qui s’avère bien pratique.

Approche simple, plaisir sans fioritures

Comme le mandatent les canons, il y a une composante transitoire et une composante permanente de la progression. Notre personnage gagnera des niveaux pendant le jeu en collectant des gemmes que les ennemis laissent lorsqu’ils meurent et à chaque niveau, nous aurons le choix entre différentes améliorations et capacités pour améliorer notre capacité offensive et défensive. Nous ne contrôlons ni quand ni où attaquer, notre priorité est donc d’obtenir une combinaison qui nous aide à durer plus longtemps, parmi de nombreuses options aléatoires qui apparaîtront : des boules de feu aléatoires, des couteaux qui volent en ligne droite, des haches volantes qui tirent des arcs qui se lèvent, des croix qui agissent comme des boomerangs, des barrières d’ail qui endommagent l’ennemi qui approche, des bibles qui tournent autour de nous (oui, l’influence de Castlevania est à peine voilée). Il existe également des compétences qui augmentent les caractéristiques de base du personnage : plus de vitesse, plus de résistance, plus de fréquence d’attaque, plus de nombre de projectiles… Il faut ajouter le fait que chacun des personnages sélectionnables possède certaines compétences innées qui se manifestent au fur et à mesure qu’ils progressent. , il est donc de la responsabilité du joueur de choisir ce qu’il doit prioriser pour obtenir un résultat optimal.

À certaines occasions, nous nous retrouverons avec des combinaisons avec peu de synergie qui rendront impossible de survivre aux vagues de plus en plus nombreuses et difficiles, avec des ennemis de plus en plus nombreux, résistants et rapides. D’autres fois, nous réussirons à trouver une combinaison gagnante qui fera tomber nos ennemis par milliers et nous pourrons résister à la demi-heure maximale que nous pouvons endurer avant que la mort elle-même ne vienne nous prendre – à ce moment-là, tout l’écran déborde d’ennemis et la carte ne vous voyez pas, juste nous au centre entourés d’ennemis essayant désespérément de se rendre à notre position tandis que notre compteur de victimes augmente de centaines à chaque seconde, très satisfaisant et cathartique. Des facteurs tels que les bonus pour monter de niveau ou la distance à laquelle nous pouvons attirer les gemmes précieuses seront également importants afin que nous puissions progresser assez rapidement pour faire face aux nouveaux défis. Le fait que ce sont les gemmes et pas seulement le fait de tuer qui nous fait monter de niveau nous oblige à être en mouvement et à ne pas simplement attendre au même endroit qu’elles viennent nous chercher, ce qui lui donne une touche de dynamisme appropriée.

La partie progression permanente se divise en deux facteurs : si nous atteignons certains objectifs dans le jeu précédent, comme faire progresser une arme à un certain niveau, nous pouvons débloquer de nouveaux accessoires et même de nouveaux personnages à utiliser, chacun avec une particularité. Nous accumulerons également de l’or avec lequel obtenir des bonus permanents qui nous vaudront pour chaque jeu et nous permettront d’avoir plus de possibilités d’atteindre le point que nous voulons atteindre avant et mieux. Le composant « un jeu de plus » est puissant, car il y a toujours des combinaisons que nous voulons essayer et les jeux sont rapides, pas plus que la limite d’une demi-heure en ce moment, il est donc très tentant d’en prendre un autre et de voir comment nous fais-le cette fois.

Bon, (pas très) sympa et pas cher

Vampire Survivors démarre avec une version gratuite via le web à laquelle on peut jouer pour la tester, étant plus limitée que la version payante en Early Access sur Steam, qui vaut environ 2,39 € en ce moment. Pour ce prix, nous trouvons un jeu avec plus d’options que le jeu gratuit, deux types de cartographie et plus d’armes, ainsi que la promesse du développeur de l’améliorer et d’ajouter du contenu. La vérité est que pour le prix, les heures de divertissement qu’il offre jusqu’à ce que vous débloquiez tout ce qu’il a actuellement est une aubaine qui peut nous divertir pendant des heures sans s’en rendre compte. Il ne semble pas que le développeur, bien sûr, ait un plan de progression détaillé pour le moment (ou s’attende au succès qu’il a trouvé, d’ailleurs), mais il se concentre actuellement sur la résolution des bogues, l’amélioration de la qualité de vie et les ajustements pour rendre le expérience plus fluide. satisfaisante. En bref, un de ces jeux qui peut être recommandé sans équivoque même s’il est en accès anticipé et qui ne peut que s’améliorer à partir de maintenant.