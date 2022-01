Pokémon GO Tour Johto révèle de nouveaux détails : recherche, récompenses, Celebi et plus

Niantic a confirmé de nouveaux détails sur le Pokémon GO Tour : Johto, l’événement tant attendu dédié à la Génération II qui sera disponible fin février dans le jeu iOS et Android ; comme dans le Kanto Pokémon GO Tour de l’année 2021. Selon de nouvelles informations partagées par la société, les joueurs bénéficieront d’une multitude de récompenses et accéderont à des recherches spéciales s’ils achètent le billet.

Pokémon GO Tour Johto news : quoi de neuf

D’une part, tous les utilisateurs qui obtiennent un billet pour le Pokémon GO Tour : Johto pourront accéder aux défis suivants sous forme de missions pour la Recherche Spéciale exclusivement pour l’événement.

Capturez différentes espèces de Pokémon

faire évoluer pokémon

Obtenez de la poussière d’étoiles

Prendre des photos avec le mode GO Snapshot

Vaincre les recrues de la Team GO Rocket

De plus, les entraîneurs qui participent au Pokémon GO Tour : Johto pourront remporter les récompenses suivantes en complétant les défis susmentionnés -qui font partie de cette recherche spéciale en attente d’être révélée-.

Objets pour faire évoluer les Pokémon

Pièces de fusée radar

Rencontre garantie avec Léviator brillant (rouge)

Rencontre garantie avec Celebi

Si nous parvenons à capturer Celebi lors du Pokémon GO Tour : Johto, ce Pokémon apprendra le mouvement Feuille Magique.

Pokémon GO Tour Johto : date, versions et prix du billet

Le Pokémon GO Tour : Johto aura lieu le samedi 26 février 2022, de 9h00 à 21h00 heure locale. Les billets Pokémon GO Johto Tour sont désormais disponibles à l’achat au prix de 11,99 $ / 11,99 € en Espagne. Il n’est pas possible de changer d’édition une fois que nous avons choisi celle à acheter. Vous pouvez vérifier tous les détails ici et ainsi savoir quelle édition vous préférez : Or ou Argent. Chacun d’eux a des Pokémon exclusifs.

source | Pokémon GO Live