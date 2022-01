Pokémon GO – Événement Énergie Centrale : Toutes les missions et récompenses

L’événement Pokémon GO Power Center a déjà commencé. Pendant quelques jours seulement, Legacy Season accueille ce nouvel événement dans lequel nous devons donner un coup de main à Spark dans sa quête pour déverrouiller le dernier verrou de la porte mystérieuse ; et pour cela, l’énergie électrique est nécessaire. On connaît déjà toutes les missions de recherche de l’événement, dont le principal protagoniste est Helioptile, qui fait ses débuts dans le jeu.

Dates de l’événement Power Plant : quand il commence et quand il se termine

L’événement Pokémon GO Power Center se déroule de ce mercredi 19 janvier 2022 à partir de 10h00 au mardi 1er février 2022 à 10h00, toujours heure locale.

Au cours de cette semaine, nous pourrons accéder à toutes les missions que nous laissons ci-dessous, aux rotations dans les raids de tous les niveaux et, surtout, aux débuts d’Helioptile (Electric / Normal), le Pokémon Kalos capable d’évoluer en Heliolisk. Nous pourrons le voir dans des rencontres sauvages et comme récompense dans deux des tâches de recherche ci-dessous.

Nous marquons d’un astérisque

ces Pokémon qui peuvent apparaître sous forme brillante / variocolor.

Recherche exclusive sur le terrain – Événement de centrale électrique

Attrapez 5 Pokémon de type électrique : rencontrez Électrike*, Joltik ou Hélioptile.

Réalisez 3 lancers de Curveball : rencontrez Magnemite* ou Voltorb*.

Prenez un instantané d’un Pokémon sauvage : 25 Mega Energy de Manectric ou Ampharos.

Marche 1 km : rencontre d’Hélioptile.

Marche de 2 km : rencontrez Alolan Grimer* ou Trubbish*.

Marche de 4 km : rencontre d’Emolga.

source | Canard aux poireaux