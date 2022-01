Harry Potter : Hogwarts Legacy sortira en 2022, insiste Warner Bros Games

« Le jeu vidéo Hogwarts Legacy sera mis en vente cette année », écrit le portail officiel Wizarding World en gros sur son portail officiel à l’occasion de l’agenda du contenu 2022, où la première de Fantastic Animals: The Secrets of Dumbledore (8 avril) .

Hogwarts Legacy sortira en 2022, selon son éditeur ; les sources indiquent un retard

La déclaration naissante, publiée ce 18 janvier, passe en revue toutes les premières liées au monde du divertissement dans le monde magique créé par JK Rowling. Film, concert, événements à Londres, vingt-cinquième anniversaire du premier livre… La date est propice, mais l’absence de nouvelles génère des doutes et des peurs chez le fan.

Warner Bros. Games, éditeur du jeu vidéo de rôle et d’aventure tant attendu basé sur l’univers Harry Potter, n’a pas commenté les rumeurs récurrentes et les rapports journalistiques qui indiquent un possible report du titre à l’année 2023.

Héritage de Poudlard

Ni en 2020, nous n’avons vu le titre en action ni en 2021; Cependant, tout semble indiquer que 2022 sera l’année où, au moins, nous aurons des nouvelles de ce qui est l’un des projets les plus attendus de l’histoire de la franchise Harry Potter dans le secteur du jeu vidéo. Sa promesse était qu’en janvier 2021.

De quoi parle l’héritage de Poudlard ?

En l’absence de nouvelles de Hogwarts Legacy dans les événements clés de la saison tels qu’un éventuel E3 ou des événements médiatiques similaires, nous savons que Hogwarts Legacy « est un jeu de rôle immersif en monde ouvert se déroulant dans le monde créé par la saga Harry Potter ». . Le titre nous invitera à contrôler l’action et à être au centre de notre aventure dans le monde magique. Exploration, sortilèges, préparation de potions, personnalisation des personnages, amélioration des attributs… Devenez sorcier ou sorcière, en somme, dans un titre se déroulant au 19e siècle.

source | Monde magique