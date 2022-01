Call of Duty continuera-t-il sur PS5 après l’accord Xbox-Activision ? que savons-nous pour l’instant

Microsoft a annoncé mardi 18 janvier dernier son accord d’achat avec Activision Blizzard pour acquérir toutes les actions du géant nord-américain pour 68 700 millions de dollars. Bien que l’accord ne sera conclu qu’à la mi-2023, la firme dirigée par Satya Nadella est convaincue du succès de cette transaction, qui placera Microsoft au troisième rang mondial des sociétés de jeux vidéo en termes de chiffre d’affaires ; derrière seulement Tencent et Sony. Cela signifie-t-il que Call of Duty deviendra une exclusivité Xbox ? Passons en revue toutes les informations pour expliquer comment les choses sont.

N’y aura-t-il plus Call of Duty sur PlayStation ?

Selon les informations actuelles, cette question n’a pas encore de réponse claire. Cependant, nous pouvons développer ce que Microsoft nous a officiellement communiqué et ce que Phil Spencer a dit concernant d’éventuelles exclusivités dans différentes déclarations aux médias.

Le contrat d’achat entre Microsoft et Activision Blizzard se conclura au cours de l’année 2023.

Commençons par les déclarations du patron de Xbox à Dina Bass, journaliste de Bloomberg, dans un rapport détaillant cette macro-opération, la plus importante de Microsoft en 46 ans d’histoire (le rachat de ZeniMax Media, Bethesda, était de 7 500 millions dollars, pour mettre en contexte).

« Je veux juste dire ce qui suit aux joueurs qui jouent aux titres Activision Blizzard sur la plate-forme Sony : nous n’avons pas l’intention d’éloigner les joueurs de cette plate-forme, et nous continuerons à le faire », se référant à PlayStation. Dès lors, l’objectif n’est pas tant de s’emparer de licences comme Call of Duty auprès d’écosystèmes comme Nintendo ou PlayStation, mais d’ajouter de la valeur à l’écosystème Xbox.

Microsoft Gaming réunira Xbox Game Studios, Bethesda Softworks et Activision Blizzard.

Désormais, certains titres Activision Blizzard deviendront des exclusivités Xbox. La journaliste susmentionnée de Bloomberg le soutient, selon des sources proches de ses informations : « Microsoft prévoit de continuer à sortir certains des jeux d’Activision sur les consoles PlayStation, mais maintiendra également certains contenus exclusifs pour Xbox. »

Les analystes du marché remettent en question l’exclusivité de Call of Duty

De plus, un analyste du marché DFC assure que rendre Call of Duty exclusif à Xbox serait « difficile à passer par les organismes de réglementation » s’il cesse d’être disponible dans la concurrence, car ils le comprendraient comme une tentative de monopole – étant un tel une licence extrêmement grande.

Bientôt nous laisserons des doutes. Cela affecte directement l’avenir de Call of Duty, naturellement.

Xbox Game Pass, nouvelle maison du passé, du présent et du futur des sagas Activision

Jusqu’à la clôture de la transaction en 2023, Activision Blizzard et Microsoft Gaming continueront de travailler de manière indépendante. « Une fois l’accord conclu, Activision Blizzard me rendra compte en tant que PDG de Microsoft Gaming », a déclaré Phil Spencer, qui deviendra PDG de ce nouveau label, l’ajout de Xbox Game Studios, Bethesda Softworks et Activision Blizzard.

Au cours de la prochaine année et demie, différents jeux d’Activision, Blizzard et King arriveront sur Xbox Game Pass, en particulier: « autant de jeux Activision Blizzard que possible » seront sur le service « , ainsi que de nouveaux titres du incroyable catalogue Activision Blizzard ». Cela inclut des licences telles que Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft et plus encore.

Il faut toutefois s’attendre à ce qu’une liste épaisse de titres Activision Blizzard déjà disponibles arrive sur Xbox Game Pass à court ou moyen terme. Il n’est pas nécessaire de conclure l’achat pour procéder à l’ajout de jeux vidéo au service ; comme c’était le cas avec de nombreux jeux Bethesda avant la fin de l’opération.

