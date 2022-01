Dying Light 2 retardé sur Nintendo Switch; a besoin d’une demi-année de développement supplémentaire

Dying Light 2 Stay Human (Cloud Version) pour Nintendo Switch ne sortira pas le 4 février 2022, comme initialement prévu comme le reste des versions, mais à une date ultérieure. Techland a rapporté par le biais d’un communiqué officiel que le titre est retardé d’au moins six mois à partir de maintenant.

Bien que les autres versions des consoles Xbox, PlayStation et PC arriveront sans problème à la date indiquée, d’après l’étude polonaise, ils assurent qu’ils ont besoin de ces mois supplémentaires pour atteindre les normes de qualité attendues; tant pour les joueurs que pour eux-mêmes. « Afin d’offrir aux fans l’expérience de jeu au niveau qu’ils méritent et que Techland veut offrir, la version de Dying Light 2 Stay Human (Cloud Version) pour Nintendo Switch sera reportée », expliquent-ils dans le communiqué envoyé à les média.

Techland demande de la patience aux fans qui attendent de jouer à Dying Light 2 Stay Human (Cloud Version) sur Nintendo Switch, dont les particularités sont principalement au nombre de deux : pouvoir jouer en mode portable et l’exécution de la technologie cloud à tout moment. Le titre n’a toujours pas de prix sur cette plateforme. En attendant, rappelons que le premier épisode de la saga, Dying Light : Platinum Edition, est désormais disponible dans l’eShop de la console hybride.

Dying Light 2 Stay Human arrive le 4 février 2022 sur PlayStation, Xbox et PC

Dying Light 2 Stay Human sera mis en vente ce 4 février 2022 sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Cette suite du titre populaire de 2015, joué par plus de vingt-cinq millions de personnes, fera passer la mécanique du parkour au niveau supérieur dans un immense monde ouvert où les modes de jeu multijoueurs seront essentiels pendant les parties.

Cela peut vous intéresser :