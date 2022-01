Pourquoi Microsoft a-t-il racheté Activision ? Les clés de l’opération

Microsoft a annoncé ce mardi 18 janvier un accord d’achat de plusieurs millions de dollars avec Activision Blizzard pour lequel il va acquérir la totalité de ses actions en échange de 68,7 milliards de dollars. La transaction, qui devrait être finalisée à la mi-2023, laissera Phil Spencer au poste de PDG de Microsoft Gaming (la somme de Xbox Game Studios, Bethesda Softworks et Activision Blizzard) ; Jusque-là, Bobby Kotick restera PDG de la société. Les raisons de cette vente sont diverses.

Pourquoi Activision accepte d’être racheté par Microsoft

S’adressant à GamesBeat, Bobby Kotick a répondu à certaines des questions posées par l’en-tête nord-américain. Interrogé sur l’enquête du Département des bonnes pratiques de travail de l’État de Californie, qui a dénoncé Activision en juillet dernier pour harcèlement sexuel et au travail, et si cette plainte a déclenché l’acceptation de la vente de l’entreprise, la réponse est claire : « Je pense que la chose qui a le plus affecté le cours de l’action a été le départ d’Overwatch et de Diablo », commence-t-il en disant.

La société avait chuté de 31% sur le NASDAQ au cours des douze derniers mois. Après avoir pris connaissance de l’accord, à la clôture de ce mercredi (après la première journée complète), la réaction des investisseurs a été positive, avec une correction à la hausse de 25,95 % (82,15 dollars par action ; la vente a été clôturée pour 95 $ par action) .

D’un autre côté : « Les gens ont commencé à voir que le Call of Duty de cette année n’allait pas très bien. Je pense donc que le dossier [del estado de California] et l’article du Wall Street Journal [que destapó el caso] y ont contribué, mais les actions montent et descendent pour diverses raisons. À notre avis, à 95 $ l’action, c’est une bonne affaire pour nos actionnaires. Et donc c’était un procès facile et indépendant. C’est une grosse affaire. »

ActivisionBlizzard

Pourquoi l’opération a profité économiquement à Activision Blizzard

Pour l’argent, certainement. A cet égard, l’opération profite à Activision au moment où Microsoft a procédé à son rachat pour 95 dollars l’action (une prime de 46% par rapport à la clôture en bourse de la veille immédiate).

Le directeur est actuellement accusé d’abus de travail et d’avoir dissimulé des preuves confirmant ces cas de harcèlement, y compris d’abus sexuels. Depuis juillet dernier, il y a eu 37 licenciements dans les postes d’Activision Blizzard; bien que Kotick ait tenté de le cacher en raison des conséquences négatives que cela pourrait avoir sur l’image de l’entreprise, dont la valeur boursière a chuté peu à peu tout au long de l’année.

Le Xbox Game Pass obtiendra « autant de jeux que possible » d’Activision Blizzard dans les temps à venir.

Combien d’argent Bobby Kotick prendra-t-il pour cet achat ?

Bobby Kotick est l’actionnaire majoritaire d’Activision Blizzard et, selon les documents de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, détient 3 908 698 actions (au 7 août 2021). Si l’acquisition se conclut à 95 $ par action, comme l’a rapporté Microsoft, il recevrait 371 326 310 $ ; ce qui sera beaucoup plus s’il est relevé plus tôt (292,9 millions de dollars supplémentaires en charges et prestations supplémentaires).

En tout cas, des sources journalistiques assurent que Bobby Kotick restera en poste jusqu’en 2023, date à laquelle les agents de régulation devraient donner leur feu vert à cette opération ; le plus grand de Microsoft dans ses 46 ans d’histoire.

source | VentureBeat

