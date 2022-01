Ray Fisher et Gal Gadot ripostent et répondent à Joss Whedon pour Justice League

Le réalisateur Joss Whedon a récemment rompu son silence après s’être tenu à l’écart de l’actualité suite aux différentes déclarations sur son comportement douteux lorsqu’il travaillait sur les reshoots de Justice League après le départ de Zack Snyder. Et c’est que le cinéaste a directement fait allusion aux avis d’une partie du casting du film DC, notamment Ray Fisher (Cyborg) et Gal Gadot (Wonder Woman), assurant que tout est de mauvaise foi et que la relation, à cette époque, était cordiale et respectueuse sur le plateau, oui, reconnaissant qu’elle n’avait jamais travaillé « avec un groupe d’acteurs aussi grossier ». Les réponses de ceux mentionnés n’ont pas tardé à venir, puisque Ray Fisher et Gal Gadot ont déjà réagi aux propos de Whedon.

Cyborg et Wonder Woman se battent

Commençons par Ray Fisher, l’acteur qui a investi le plus d’énergie ces dernières années pour mettre en lumière ce qu’il considère comme une faute professionnelle de la part du réalisateur et du studio : « Joss Whedon a eu près de deux ans pour clarifier sa version de l’histoire . Vous avez probablement dépensé des dizaines ou des centaines de milliers de dollars en relations publiques, en gestion de crise et en préparation. Et votre réponse aux accusations est ‘tout le monde m’a mal compris et/ou est là pour m’avoir ; En plus, ma mère est sexy’? », écrit l’acteur sur son compte Twitter officiel.

De son côté, Gal Gadot a aussi a répondu aux propos du réalisateur, assurant que « je l’ai parfaitement compris. Je ne travaillerai plus jamais avec lui et je ne recommanderais jamais à mes collègues de le faire », se référant à Whedon disant que Gal Gadot ne comprenait probablement pas bien sa façon de parler, puisque l’anglais n’est pas la langue maternelle des Israéliens.

Rappelons que Joss Whedon est éloigné de la vie publique et professionnelle depuis son départ de la série The Nevers ; Nous verrons comment tout cela affecte sa carrière de réalisateur, puisque ce croisement de déclarations et d’accusations ne semble pas le laisser en très bonne place.

source | Classement d’écran | vautour