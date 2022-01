FIFA 22 FUT TOTW 18 avec Robertson, Immobile et Ben Yedder maintenant disponible

FIFA 22 a partagé l’équipe de la semaine numéro 18. Le célèbre TOTW sélectionne les meilleurs footballeurs de la dernière journée dans les ligues sous licence du jeu. Les joueurs sont disponibles dès maintenant dans le cadre de l’ouverture du pack à durée limitée ou via le marché des transferts.

Equipe de la semaine 18 : liste complète

équipe de départ

PT : Handanovic, 87 ans, Inter Milan

DG : Roberts, 88 ans, Liverpool

CT : Botman, 82 ans, Lille

DD : Meunier, 84 ans, Borussia Dortmund

MOC : Müller, 89 ans, Bayern Munich

CM : Bruno Fernandes, 89 ans, Manchester United

MOC : Wirtz, 84 ans, Leverkusen

MG : Harrison, 82 ans, Leeds United

DC : Immobile, 89, Latium

BU : Ben Yedder, 86 ans, AS Monaco

ST : Mitrovic, 84 ans, Fulham

Suppléants et réserves

PT : Gulacsi, 87 ans

CT : St Juste, 81

LI : Biraghi, 81 ans

MG : Bourigeaud, 82 ans

ED : Ito, 84 ans

RF : Barak, 82 ans

IS : Khazri, 81 ans

IAC : Zuck, 72 ans

CM : Amallah, 79 ans

MOC : Mhango, 78 ans

ST : Evanilson, 79 ans

ST : Maguire, 76 ans

La liste se distingue par l’absence d’un seul joueur de LaLiga Santander. Parmi les plus appréciés, il y a une triple égalité pour la couronne : Müller, Bruno Fernandes et Immobile ont une évaluation moyenne de 89. Juste derrière se trouvent Robertson à 88 et Handanovic à 87. Des cartes comme celle de Ben Yedder peuvent être un bon coup de pouce pour les équipes hybrides.

Cela peut vous intéresser :

Source: EA Sports