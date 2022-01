Les 5 sociétés de jeux vidéo les plus précieuses au monde et leurs opérations historiques

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft a marqué un moment historique dans l’industrie du jeu vidéo. Tout a un prix, et dans le cas de la société dirigée par Bobby Kotick, il s’agit de 68 700 millions de dollars. Une fois l’achat finalisé au cours de l’exercice 2023, le géant de Redmond reprendra l’éditeur responsable de succès populaires tels que Call of Duty, World of Warcraft, Diablo et Candy Crush, entre autres.

La décision de Microsoft est sans précédent dans le jeu vidéo, et elle classe à nouveau le classement parmi les sociétés de jeux vidéo les plus précieuses en termes d’avantages. Ci-dessous, nous vous laissons avec les cinq qui occupent les positions les plus élevées du tableau sur la base des résultats de l’année 2020.

Pour mettre l’accord MS / ATVI en contexte, et je sais que les chiffres ci-dessous datent de 2020, les revenus combinés de Xbox et d’Activision Blizzard les placeraient à environ 21,9 milliards de dollars cette année-là. En d’autres termes, # 3 en ce qui concerne les revenus des jeux vidéo. https://t.co/IsfUhq2xcd —Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 18 janvier 2022

5ème- NetEase | 29,9 milliards de dollars

L’entreprise chinoise a investi avec acharnement dans le secteur après avoir fait de même dans le commerce électronique, les réseaux sociaux dans son pays et la publicité, entre autres. Sur le territoire asiatique, c’est l’un des leaders qui a lancé sa division de jeux vidéo en ligne en 2001. Après 20 ans, ils ont tout fait : de la publication de leurs propres titres mobiles à la publication de certains projets occidentaux en Chine, tels que Overwatch, Diablo et world de guerre D’autre part, Marvel Super War, Knives Out et Warbound Storm font partie de ses développements internes.

Les achats NetEase sont peu nombreux en dehors de ses frontières. Il y a quelques mois à peine, ils ont acquis le studio de Suda51, Grasshopper Manufacture, pour un chiffre qui n’a pas été révélé au public. Là où nous pouvons les voir, c’est acheter leur présence dans certaines entreprises renommées, telles que Bungie. Les Américains ont vu un investissement de 100 millions de dollars en 2018. Un an plus tard, en 2019, ils ont acheté une petite partie des actions de Quantic Dream.

Plus de héros 3 (fabrication sauterelle)

4ème-Microsoft | 13,83 milliards de dollars

Ceux de Redmond avaient réussi à atteindre la quatrième position. Après le rachat d’Activision Blizzard, la somme des bénéfices de l’éditeur le propulsera en troisième position avec environ 21,9 milliards de dollars, si l’on tient compte des chiffres de cet exercice. Microsoft parie sur le jeu vidéo depuis un peu plus de 20 ans ; c’est avec la première Xbox qu’un long voyage a commencé.

Comme nous le disions au début, les 68,7 milliards de dollars pour l’éditeur sont sans précédent dans l’industrie. Il triple presque le montant de ce qui était, jusqu’à présent, l’achat le plus cher de Microsoft : Linkedin pour 26,2 milliards de dollars. Il est suivi de près par Nuance, qui leur a coûté pas moins de 19,7 milliards de dollars. L’achat de Zenimax (7,5 milliards de dollars) l’année dernière est loin, sans parler de Mojang, les créateurs de Minecraft, « pour seulement » 2,5 milliards de dollars. Tous se sont bien passés pour les Américains, sauf lorsqu’ils ont essayé de faire de même avec Nintendo.

Les plus grosses acquisitions de Microsoft : Activision Blizzard : 68,7 milliards de dollars

LinkedIn : 26,2 milliards de dollars

Nuance : 19,7 milliards de dollars

Skype : 8,5 milliards de dollars

ZeniMax : 7,5 milliards de dollars

GitHub : 7,5 milliards de dollars

Unité téléphonique Nokia : 7,2 milliards de dollars

aQuantité : 6,3 milliards de dollars

Mojang (Minecraft) : 2,5 milliards de dollars – Jon Erlichman (@JonErlichman) 18 janvier 2022

3ème-Nintendo | 15,79 milliards de dollars

La firme japonaise perdra sa place sur le podium une fois que l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft sera confirmée. Cela ne signifie pas que les avantages qu’il génère sont peu nombreux. Nintendo est de loin la société avec la plus longue histoire sur le marché, et ses réalisations en matière de matériel et de propriété intellectuelle l’ont alimentée au fil des ans.

Au-delà de ses équipes internes, qui ont donné vie à des personnages aussi connus que Mario, Luigi, Samus Aran et Kirby, ce n’est généralement pas une entreprise qui risque d’acheter. À de nombreuses reprises, ils ont expliqué qu’ils n’étaient pas intéressés par l’achat « aveugle » d’études ; Les investissements sont une autre chose, seulement « si nécessaire ». Le dernier achat qui leur a été attribué est celui de Next Level Games, avec qui ils entretenaient déjà une étroite collaboration depuis 2005. Les responsables du dernier Luigi’s Mansion sont devenus les premiers partis le 1er mars 2021 pour un chiffre qui n’a pas transpiré. Les autres acquisitions connues étaient Retro Studios (Metroid Prime) et Monolith Soft (Xenoblade) en 2002 et 2007, respectivement. Les Américains coûtaient 1 million de dollars, tandis que les Japonais ne coûtaient qu’environ 650 000 dollars

Super Mario Odyssey (Nintendo)

2ème-Sony | 22,67 milliards de dollars

Les PlayStation sont les poumons du constructeur japonais. Les bénéfices de Sony dans le domaine des jeux vidéo constituent une pièce fondamentale de son puzzle complexe. Et c’est que la marque a construit un solide portefeuille de studios talentueux au fil des ans. PlayStation Studios compte 17 équipes, un nombre qui a considérablement augmenté l’année dernière. Rien qu’en 2021, les acquisitions de Nixxes Software, Housemarque, Firesprite, Bluepoint Games et Valkyrie Entertainment ont été clôturées. Les chiffres de l’accord n’ont été partagés dans aucun d’entre eux.

Ce que nous savions, c’est le montant que Sony Interactive Entertainment a payé pour acquérir Insomniac en 2019. Les créateurs des récents Marvel’s Spider-Man et Ratchet & Clank : A Dimension Apart ont conclu l’accord pour 229 millions de dollars. Shawn Layden, à la tête de SIE Worldwide Studios à l’époque, décrit comme l’une des plus grandes réalisations de sa carrière d’avoir été l’un des responsables de l’achat. Un moment historique pour l’entreprise.

Spider-Man de Marvel (jeux insomniaques)

1er – Tencent | 29,3 milliards de dollars

La croissance de Tencent sert non seulement à être un géant en Chine, mais sur toute la planète. En 2013, il est devenu le plus grand éditeur, dépassant Electronic Arts et Activision Blizzard. Cela peut ne ressembler à rien pour beaucoup. Voulez-vous un exemple de leur portefeuille? Riot Games, les responsables de League of Legends, sont leur propriété. En 2011, ils ont repris 93% des actions en échange de 400 millions de dollars. Quatre ans plus tard, ils ont rempli les 7% restants pour un montant non divulgué.

En dehors de Riot Games, son investissement le plus important en Occident s’est produit parmi les bureaux d’Epic Games. En 2012, ils ont acquis 40% de la société pour 300 millions de dollars. Le support de l’Unreal Engine et l’apparition ultérieure de Fortnite ont donné encore plus de sens au mouvement. Tencent détient également 11,5% de Bluehole (PUBG), 5% d’Ubisoft, 80% de Grinding Gear Games (Path of Exile), 9% de Frontier Developments et 5% de Paradox Interactive, en plus d’autres studios comme Klei Entertainment. , Turtle Rock Studios et Platinum Games, bien que dans le cas des deux derniers, ils resteront indépendants.

Fortnite (jeux épiques)

