Club Fortnite février 2022 ; skin Aftermath qui fuit

Le contenu du Fortnite Club de février 2022 a été ajouté au système de fichiers du jeu avec le patch 19.10 et divulgué quelques heures plus tard. Cet abonnement Fortnite premium offre chaque mois à ses joueurs des objets exclusifs : en février 2022, ils recevront un nouveau skin appelé Aftermath. On vous dit tout ce qu’on sait sur ces actualités de la saison 1 du Fortnite Battle Pass Chapitre 3 :

Février 2022 Fortnite Club : nouveau skin Aftermath

Vers 20h00 le mercredi 19 janvier 2022, le dataminer Egyptian Leaker a publié sur Twitter une image du nouveau skin Aftermath en jeu. Voici le nouveau skin qui fera partie du Fortnite Club de février 2022 :

Une demi-heure plus tard, un autre dataminer, ralisdumb, a publié une image avec tous les objets du Fortnite Club de février 2022. Ce sont les suivants :

Conséquences de le skin

Accessoire de sac à dos Flatline

Outil de ramassage Rave Digger

Wrap Glitter ‘N Grim

Tous ces articles seront disponibles pour les abonnés du Fortnite Club à partir du 01/02/2022 à 01h00 CET. Nous avons préféré laisser les noms des objets en anglais, car ils ont été divulgués, en l’absence de leur traduction officielle en Français.

Il est prévu, bien sûr, qu’en plus de tous ces articles skins, le Fortnite Club de février 2022 inclura également 1 000 V-Bucks (la monnaie virtuelle de Fortnite avec laquelle acheter toutes sortes de choses) et également l’accès au Fortnite Battle Pass. saison en cours.

Qu’est-ce que le Club Fortnite ? Qu’est-ce qui est inclus ?

Snowy Stealth Slone est le skin Fortnite Club de janvier 2022

Le Fortnite Club est un type d’abonnement mensuel au jeu sorti en décembre 2020. Pour 11,99 € par mois, nous obtiendrons, chaque mois, tout ce qui suit :

Accès au Battle Pass de la saison dans laquelle se trouve le jeu au moment où nous nous inscrivons.

1 000 paVos à dépenser pour tout ce que nous voulons.

Accès immédiat au pack exclusif du mois dans lequel il se trouve. En janvier 2021, nous avons la Snow Stealth Slone avec ses articles.

Sources: Twitter/Egyptian_Leaker, Twitter/ralisdumb