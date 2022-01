Spider-Man : Andrew Garfield excité par la possibilité d’affronter Venom

Andrew Garfield, l’acteur bien connu qui a joué dans la saga The Amazing Spider-Man pour Sony Pictures, a assuré dans une récente interview avec l’émission Happy Sad Confused de Josh Horowitz (via Screen Rant) qu’il se sentait excité à l’idée de croiser son chemin comme Spider-Man avec Venom de Tom Hardy dans le futur. Mais y a-t-il vraiment une chance de voir cette confrontation sur grand écran ? Nous avertissons des spoilers sur la situation du super-héros arachnide au cinéma à partir du paragraphe suivant.

The Amazing Spider-Man et Venom ensemble ?

Et c’est qu’après son retour à l’action en tant que Spider-Man dans Spider-Man: No Way Home de Marvel Studios et Sony Pictures, les fans ont montré leur soutien inconditionnel pour voir Andrew Garfield à plus d’occasions en tant que Spidey dans les films, même en lançant des campagnes. en soutien à un éventuel The Amazing Spider-Man 3. Garfield, face à une telle réaction, a exprimé sa gratitude à de nombreuses reprises : « Je dirai ceci : que l’amour imprègne. Cet amour est venu à moi. Le plaisir des gens dans les salles est venu à moi et c’est très émouvant et très émouvant. » Mais il y a plus.

« Lorsque nous avons terminé mon deuxième film Spider-Man, il était complet. Il y avait quelque chose de décousu là-bas, donc pour moi de revenir en arrière et d’avoir plus de temps pour m’amuser et donner au personnage une fermeture et jouer et être la version de Spider-Man, que j’ai toujours voulu devenir, et être avec Tobey et Tom et tout le monde dans le film, ça guérissait », explique l’acteur. Même si l’acteur n’hésite pas à vouloir continuer à être Spider-Man : « En ce qui concerne l’évolution du personnage, je suis définitivement ouvert à cela. Il faudrait que ce soit quelque chose d’unique, de très spécial et utile au public et au personnage. »

Et c’est que la conférence mentionne d’éventuels croisements avec des personnages, dont Venom de Tom Hardy, qui, comme nous le savons, a également eu sa présence particulière et éphémère dans l’UCM : « C’est une excellente idée », répond Garfield avec enthousiasme, ajoutant qu' »il y a sont quelque chose d’amusant, d’unique, d’étrange et d’inattendu à faire. Je ne sais pas ce que cela pourrait être, mais si nous pouvons le comprendre, ce serait très amusant. »

source | ScreenRant