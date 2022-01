De Pokémon Rouge à Arceus Legends : ordre de sortie de tous les jeux de la saga

Ce 28 janvier 2022, un moment historique se produit pour la saga Pokémon, l’un des plus grands phénomènes commerciaux de l’histoire du divertissement moderne, à l’occasion de la première de Pokémon Arceus Legends sur Nintendo Switch. Non seulement parce qu’il s’agit du titre emblématique du vingt-cinquième anniversaire, mais parce qu’il signifiera le plus gros changement jouable à ce jour en se tournant vers l’action et l’aventure : la création du premier Pokédex. A l’occasion de cet événement, Nintendo a partagé une infographie avec les dates de sortie en Espagne de tous les jeux Pokémon de la saga principale.

1999-2022 : huit générations, huit régions, des centaines de Pokémon

S’il est vrai que Pokémon Vert et Rouge, les premières éditions de Game Boy, ont été initialement publiées le 27 février 1996 au Japon, ce n’est qu’en septembre 1998 que Bleu et Rouge (basé sur l’édition bleue japonaise, sortie fin 1996 au Japon) a atterri aux États-Unis ; novembre 1999 en Espagne. Depuis lors, de nombreuses premières et un total de huit générations.

Malgré ce que certains joueurs peuvent penser, Pokémon Let’s Go, Pikachu ! et Évoli ! (2018, Nintendo Switch) appartiennent à la saga principale bien qu’ils soient assez différents dans leur approche des JRPG traditionnels de la série. De la même manière, même s’il s’agit d’un RPG d’action avec des éléments d’artisanat, d’action réelle, de furtivité et d’aventure de Pokémon Arceus Legends (2022, Nintendo Switch), ce dernier est également issu de la saga principale.

Il s’agit de l’ordre de sortie de tous les principaux jeux Pokémon en Espagne à ce jour. Autrement dit, les titres dérivés tels que Pokémon Ranger, Colosseum, XD, Mysterious World, etc., qui ont enrichi l’univers de la saga vers d’autres horizons, sont laissés de côté.

Ordre de sortie de tous les jeux Pokémon en Espagne

Génération I

Pokémon Rouge et Bleu — 1999, Game Boy

Pokémon Jaune — 2000, Game Boy

Génération II

Pokémon Or et Argent — 2001, Game Boy

Pokémon Cristal — 2001, Game Boy Color

Génération III

Pokémon Rubis et Saphir — 2003, Game Boy Advance

Pokémon FireRed et LeafGreen – 2004, Game Boy Advance

Pokémon Émeraude — 2005, Game Boy Advance

Génération IV

Pokémon Perle et Diamant — 2007, Nintendo DS

Pokémon Platine — 2009, Nintendo DS

Pokémon HeartGold et SoulSilver — 2010, Nintendo DS

Génération V

Pokémon Noir et Blanc — 2011, Nintendo DS

Pokémon Blanc 2 et Noir 2 — 2012, Nintendo DS

Génération VI

Pokémon X et Y — 2013, Nintendo 3DS

Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha — 2014, Nintendo 3DS

Génération VII

Pokémon Soleil et Lune — 2016, Nintendo 3DS

Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune — 2017, Nintendo 3DS

Pokémon Allons-y, Pikachu !/Évoli ! — 2018, Nintendo Switch

Génération VIII

Pokémon Épée et Bouclier — 2019, Nintendo Switch

Pokémon Diamant brillant et Perle scintillante — 2021, Nintendo Switch

Pokémon Légendes Arceus — 2022, Nintendo Switch

Pokémon Legends Arceus sera mis en vente ce 28 janvier 2022 exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver toutes les éditions disponibles ici. Dans cet article, nous vous racontons nos impressions après l’avoir vu dans une présentation officielle.

