Crash Bandicoot et Spyro, quel peut être l’avenir après l’achat par Xbox ?

Microsoft a annoncé mardi son intention de racheter Activision Blizzard après avoir conclu un accord avec la firme nord-américaine estimé à 68,7 milliards de dollars. Ce mouvement, historique et massif, implique beaucoup de choses. Du transfert de quelque 10 000 salariés à une dizaine de studios et filiales et, par conséquent, leurs licences. Jeux video. Parmi eux, Crash Bandicoot et Spyro the Dragon, qui sont devenus une tendance dans les réseaux tout au long de l’après-midi. Maintenant, quel peut être son véritable avenir ? Voyons comment les choses se passent avec les deux licences.

Microsoft Gaming comptera plus de 30 studios après la clôture de la transaction.

Présent : état actuel de Crash Bandicoot et Spyro le Dragon

L’avenir ne peut pas être prédit, donc la réponse à « qu’arrivera-t-il à Crash et Spyro? » pas de réponse pour le moment. Ce que nous pouvons faire, c’est évaluer les dernières années des deux adresses IP et comment Activision Blizzard a géré sa présence sur le marché.

Commençons par Crash Bandicoot, qui contrairement à ce qu’une partie des fans peut penser, n’a aucune sorte de racines ou d’exclusivité avec PlayStation ; en fait, seuls ses trois premiers versements – il existe d’innombrables titres sur de nombreuses plateformes – étaient exclusifs à PlayStation.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogie

Il faut remonter à 2017, plus précisément au mois de juin. Vicarious Visions est le studio choisi pour réaliser ce qui est demandé depuis plus d’une décennie : le retour de la trilogie originale : Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, compilant les trois épisodes de Naughty Dog sous une forme remasterisée. Un succès absolu sur le plan commercial avec plus de 10 millions d’unités vendues après avoir ajouté les copies de PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Un an plus tard, en 2018, ce serait au tour du dragon violet. Spyro Reignited Trilogy (PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch), cette fois de Toys for Bob sur les plateformes domestiques, une autre filiale d’Activision. De très bonnes notes et des ventes de plusieurs millions d’exemplaires, bien que des données précises ne soient jamais sorties au-delà de ses débuts.

2019 a été une autre grande année pour Crash Bandicoot avec le titre qui fermerait la boucle de la série PSX classique, Crash Team Racing Nitro-Fueled, un remake de Crash Team Racing avec des nouvelles et du contenu de Crash Nitro Kart avec Beenox à la barre. Succès critique et, encore une fois, excellent accueil sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch ajoutés au support de contenu gratuit pendant près de deux ans.

A cela il faut ajouter Crash : On the Run ! pour les appareils mobiles de la main de King, la société spécialisée dans les jeux vidéo pour smartphones de la société américaine. Bref, une utilisation absolue de la licence qui a donné d’excellents résultats au niveau commercial.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Crash Bandicoot 4, un revers malgré sa qualité

Cependant, Crash Bandicoot 4 : It’s About Time n’a pas eu le même accueil financier après sa sortie en 2020. Selon les données de Statista, bien qu’il soit considéré comme l’un des meilleurs jeux de plateforme de la décennie, le travail de Toys for Bob a été sensationnel dans dans tous les sens—, les ventes numériques du premier mois du titre après sa première sur PS4 et Xbox One (en mars 2021, il sortira sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series) ont été les plus basses de la saga moderne jusqu’à présent, a ajouté aux positions basses du classement du Royaume-Uni ou des États-Unis à ses débuts. Le motif? Il peut y avoir plusieurs conditions.

Le premier, un plein prix de vente (69,99 euros) sur les consoles Sony et Microsoft ; le second, trop de sorties en trop peu de temps. Peut-être que le public était rassasié après ce coup de nostalgie des trois années précédentes et, comme cela arrive généralement dans des cas équivalents, il a fini par faire des ravages.

Crash Bandicoot 4 : Il était temps

Licenciements, réductions d’effectifs et problèmes internes ; possible nouveau jeu?

Les studios filiales d’Activision ont connu une mauvaise année 2021. D’un côté, des licenciements chez Raven Software (support Call of Duty), une possible réduction des effectifs de Toys for Bob, le démantèlement de Vicarious Visions… De plus, Toys for Bob officiellement annoncé en avril dernier qu’ils allaient commencer à travailler pleinement sur Call of Duty : zone de guerre.

Malgré tout, en octobre dernier on apprenait une fuite qui pointe directement vers la Ligue Wumpa, qui a rapidement était lié à un nouveau Crash Bandicoot avant le 25e anniversaire de la série. déjà en septembre il y avait des indices à ce sujet. Apparemment, ce nouveau Crash Bandicoot était prévu pour 2021, mais les difficultés de la pandémie auraient retardé son développement et, par conséquent, sa première mondiale. Bientôt nous laisserons des doutes.

Xbox Game Pass, destination immédiate ?

Ce qui semble parfaitement plausible, c’est l’arrivée de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy et Crash Team Racing Nitro-Fueled sur Xbox Game Pass à court terme. L’engagement de Microsoft, selon sa communication officielle du 18 janvier, est que « autant de jeux Activision Blizzard que possible dans Xbox Game Pass et PC Game Pass arrivent, ainsi que de nouveaux titres de l’incroyable catalogue Activision Blizzard ». Maintenant, ils le peuvent, comme cela s’est produit avec des vagues de titres Bethesda Softworks (DOOM, Wolfenstein, Dishonored…) l’année dernière.

