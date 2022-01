Sony chute de 7% en bourse après l’accord Xbox-Activision ; minimum en trois mois

Sony Group Corporation (SONY) a chuté de 7,17% en Bourse après la clôture de ce mardi 18 janvier à la Bourse de New York. L’accord d’achat entre Microsoft et Activision Blizzard en échange de 68,7 milliards de dollars a ébranlé le marché. La transaction, qui devrait se conclure en 2023, signifiera l’arrivée chez Microsoft Gaming de quelque 10 000 travailleurs, d’une multitude de grosses licences et d’une dizaine de studios ; de Blizzard Entertainment aux filiales d’Activision. La réaction a été immédiate.

Parce que PlayStation est le plus grand concurrent de l’écosystème Xbox ; et vice versa. Les deux géants sont cotés en bourse et, selon les données fournies par Microsoft lui-même sur son portail d’entreprise à l’occasion de ce mouvement, Microsoft deviendra la troisième société de jeux vidéo au monde en volume de revenus ; derrière seulement Tencent et Sony.

L’impact de ce mouvement de plusieurs millions de dollars par la société de Redmond a eu un effet immédiat sur Sony, qui est actuellement au plus bas en bourse depuis octobre 2021.

Ce que disent les analystes du marché sur le mouvement Xbox-Activision

« A long terme, cela montre que Microsoft opère à un niveau complètement différent de celui de Sony et de Nintendo », a déclaré l’analyste de marché DFC Intelligence à propos de l’accord entre Microsoft et Activision Blizzard. « Sony et Nintendo ont une présence énorme dans le secteur du jeu vidéo, mais ces deux petites entreprises japonaises doivent lutter pour pouvoir jouer dans l’espace stratégique plus large vers lequel l’industrie se dirige. »

En effet, le capital d’entreprises comme Sony et Nintendo est bien inférieur à celui d’une société comme Microsoft, dont le spectre d’activité est bien plus large. « Au contraire, Microsoft est en concurrence avec Google, Amazon, Apple, Facebook et d’autres. Cette acquisition placerait immédiatement Microsoft dans une position stratégique forte. »

Cela peut vous intéresser :