Microsoft Gaming : tous les studios Xbox après le rachat d’Activision Blizzard

Microsoft a annoncé mardi un accord d’achat historique pour reprendre Activision Blizzard d’une valeur de 68,7 milliards de dollars. La transaction, qui sera conclue au cours de l’exercice 2023 (juillet 2022-juin 2023), impliquera l’arrivée de toutes les franchises et studios de la société dans l’écosystème Xbox ; c’est-à-dire tous les studios, licences et filiales d’Activision, Blizzard et King vers ce qui sera rebaptisé Microsoft Gaming.

Microsoft Gaming, le résultat de Xbox, Bethesda et Activision

Microsoft Gaming est le fan qui hébergera Xbox Game Studios, ZeniMax Media (Bethesda Softworks) et Activision Blizzard une fois ce mouvement fermé. Phil Spencer occupera le poste de PDG et Activision Blizzard rendra compte à Spencer en tant que PDG par la suite. En d’autres termes, le dernier mot sur les décisions reviendra à Microsoft Gaming.

Le contrat d’achat entre Microsoft et Activision Blizzard se conclura au cours de l’année 2023.

De même, il faut dire que l’engagement de Microsoft est d’apporter « autant de jeux Activision Blizzard que possible dans Xbox Game Pass et PC Game Pass ». Il y a un manque d’informations en ce moment pour déterminer quels jeux arriveront et lesquels n’arriveront pas. Cependant, dans cet article, nous faisons une radiographie de l’état de la matière.

Ce sont tous les studios, maison par maison, que Microsoft Gaming aura une fois le plus grand accord de l’histoire du jeu vidéo contemporain conclu.

Xbox Game Studios

Xbox Game Studios Publishing – Redmond, Washington, États-Unis

343 Industries (Halo)—Redmond, Washington, États-Unis

La Coalition (Gears of War) — Vancouver, Canada

Mojang Studios (Minecraft) — Stockholm, Suède

Compulsion Games (We Happy Few) — Montréal, Canada

InXile Entertainment (Wasteland 3, Bard’s Tale) — Newport Beach, Californie, États-Unis

Obsidian Entertainment (Fallout : New Vegas, The Outer Worlds, Grounded) — Irvine, Californie, États-Unis

Double Fine Productions (Brütal Legend, Broken Age, Psychonauts) — San Francisco, Californie, États-Unis

Ninja Theory (Hellblade, DMC, Bleeding Edge) – Cambridge, Royaume-Uni

Playground Studios (Forza Horizon, Fable) – Leamington Spa, Royaume-Uni

Turn 10 Studios (Forza Motorsport) — Redmond, Washington, États-Unis

Rare (Kameo: Elements of Power, Sea of ​​​​Thieves, Everwild) – Twycross, Royaume-Uni

L’initiative (Perfect Dark) – Santa Monica, Californie, États-Unis

Undead Labs (State of Decay) — Seattle, Washington, États-Unis

World’s Edge (Age of Empires) – Redmond, Washington, États-Unis

Bethesda Softworks / ZeniMax Media

Bethesda Game Studios (The Elder Scorlls, Fallout) — Rockville, Maryland, États-Unis/ Dallas, Texas, États-Unis/ Montréal, Canada

Arkane Studios (Dishonored, Deathloop) — Lyon, France / Austin, Texas, États-Unis

MachineGames (Wolfenstein 2: New Colossus) — Uppsala, Suède

id Software (DOOM, RAGE) — Mesquite, Texas, États-Unis/ Francfort, Allemagne

Tango GameWorks (The Evil Within, Ghostwire : Tokyo) — Odaiba, Tokyo, Japon

ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls : Online) — Rockville, Maryland, États-Unis

Roundhouse Studios (aucun projet annoncé) — Madison, Wisconsin, États-Unis

Jeu Alpha Dog (Monstrocity Rampage, Wraithborne) — Halifax, Canada

Activision Blizzard (Activision + Blizzard + King)

Beenox—Québec, Canada

Démonware — Dublin, Irlande

Studios High Moon – Carlsbad, Californie

Infinity Ward—Woodland Hills, Californie, États-Unis

Raven Software—Middleton, Wisconsin, États-Unis

Jeux Sledgehammer – Foster City, Californie, États-Unis

Jouets pour Bob — Novato, Californie, États-Unis

Treyarch—Santa Monica, Californie, États-Unis

Blizzard Entertainment—Irvine, Californie, États-Unis

King—Stockholm, Suède

