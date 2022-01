Bobby Kotick après l’accord Xbox-Activision : combien d’argent va-t-il gagner et combien s’il part

Le présent et l’avenir de Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, après l’accord d’achat avec Microsoft, n’ont pas été confirmés, bien qu’ils aient été définis et que le montant économique qu’il recevra une fois la transaction consolidée au cours de l’exercice soit venu à lumière 2023 (entre juillet 2022 et juillet 2023).

Le dirigeant, accusé de mauvais traitements et de dissimulation de preuves après le scandale dans lequel la société est impliquée depuis juillet dernier, restera PDG de l’entreprise jusqu’au moins au moment de la clôture de l’achat ; jusqu’à la fin du premier semestre 2023. Cependant, combien d’argent Kotick prendra-t-il après ce déménagement historique ? On sait que le plan d’acquisition a été convenu pour 68 700 millions de dollars, dont le dirigeant aura une rémunération millionnaire.

Voici comment les choses se passent chez Activision Blizzard après le rachat par Microsoft

Selon les documents de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Bobby Kotick détient 3 908 698 actions d’Activision Blizzard (au 7 août 2021). Si Kotick part et que l’acquisition se fait pour 95 $ par action, comme Microsoft l’a communiqué dans son document officiel, on parlerait de 371 326 310 $ ; Cependant, ils peuvent être beaucoup plus nombreux.

Selon un document déposé auprès de la SEC il y a un peu plus d’un an (décembre 2020), Kotick est le seul dirigeant d’Activision Blizzard protégé contre un changement de poste qui met fin à son mandat. Par conséquent, il serait financièrement indemnisé après avoir été remplacé.

ActivisionBlizzard

Ainsi, en dehors des données économiques précédentes, Kotick peut prendre un autre paiement sous forme de paiements et d’avantages pour une valeur de 292 970 341 dollars.

Selon les informations, une fois l’accord conclu, Activision Blizzard rendra compte à Phil Spencer en tant que PDG de Microsoft Gaming; Pendant ce temps, AB continuera à fonctionner de manière indépendante. Autrement dit, il reste un an et demi de « normal » à Bobby Kotick avant que ne soient prises des décisions qui affectent le conseil d’administration.

On rappelle qu’Activision Blizzard a licencié entre juillet 2021 et janvier 2022 un total de 37 employés à la suite d’une enquête interne qui vise à assainir l’entreprise après des plaintes de harcèlement au travail et sexuel. L’entreprise a perdu 29,80% de sa valeur en bourse au cours des douze derniers mois.

