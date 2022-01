Xbox Game Pass, combien de millions d’abonnés compte-t-il ?

Microsoft a confirmé que le service Xbox Game Pass a réussi à dépasser les 25 millions de membres abonnés. La firme nord-américaine a officiellement mis à jour les données des abonnés pour la première fois depuis janvier 2021 dernier, alors qu’à ces mêmes dates elle déclarait avoir atteint les 18 millions d’abonnés. La nouvelle devient officielle à l’occasion du contrat d’achat d’Activision Blizzard d’une valeur de 68 700 millions de dollars ; la plus grande opération dont on se souvienne dans le secteur ces derniers temps.

Voici comment le Xbox Game Pass a évolué de 2020 à 2022

Si nous nous en tenons aux données officielles et laissons de côté les éventuelles fuites de sources journalistiques, Microsoft a proposé trois fois les données d’abonnement au Xbox Game Pass. Après sa première en tant que telle en 2017, la première fois que nous avons connu son statut, c’était en avril 2020. À cette époque, le service comptait 10 millions d’abonnés. Puis, en septembre, après l’annonce du rachat de ZeniMax Media (Bethesda), ils ont atteint 15 millions de membres.

Microsoft Gaming comptera plus de 30 studios après la clôture de la transaction.

Enfin, janvier 2021, un an plus tard et avec une offre de contenus bien plus agressive : 18 millions d’abonnés. A cette époque, les grandes premières parties étaient déjà lancées dès le premier jour sur Game Pass et le contrat d’achat de ZeniMax Media (Bethesda) était sur le point d’être conclu pour environ 7 500 millions de dollars.

10 millions d’abonnés : avril 2020

15 millions d’abonnés : septembre 2020

18 millions d’abonnés : janvier 2021

25 millions d’abonnés : janvier 2022

Les principales clés du Xbox Game Pass : une stratégie claire

La stratégie de Microsoft est claire avec le Xbox Game Pass : ils cherchent à en faire le meilleur service de divertissement au monde. Cela nécessite deux choses : la valeur et la disponibilité. Ils ont déjà le premier aspect : jeux vidéo Xbox, Electronic Arts, Bethesda, grands et petits éditeurs… Bientôt ils ajouteront aussi « autant de jeux Activision Blizzard que possible » à leur service.

L’autre point clé est la disponibilité. Xbox Game Pass est disponible sur les consoles Xbox One (qui peuvent profiter des titres Xbox Series via le cloud), Xbox Series, les PC Windows 10 et les appareils mobiles iOS et Android. Bientôt aussi sur Smart TV et même avec sa propre clé HDMI ; dans le plus pur style Chromecast.

