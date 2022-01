Bobby Kotick quittera Activision Blizzard en 2023, selon le Wall Street Journal

Les jours de Bobby Kotick en tant que PDG d’Activision Blizzard sont comptés, selon les informations du Wall Street Journal. Le journal partage que le dirigeant dira au revoir à son rôle après la finalisation de l’acquisition par Microsoft, c’est-à-dire au cours de l’exercice 2023. Ses sources assurent que l’accord est conclu entre les deux sociétés.

La nouvelle de l’achat a bondi en début d’après-midi de ce 18 janvier. Lors des détails qui ont été partagés, la figure de Kotick était évidente. Dans un communiqué de presse, nous pouvions lire que « Bobby Kotick continuera d’être le PDG d’Activision Blizzard, et lui et son équipe continueront de se concentrer sur les efforts visant à renforcer davantage la culture de l’entreprise et à accélérer la croissance de l’entreprise ».

Activision Blizzard à l’E3 2019.

Une fois l’accord conclu, l’ensemble du secteur d’activité d’Activision Blizzard rapportera ses nouvelles à Phil Spencer, récemment promu PDG de Microsoft Gaming. Après l’émoi généré autour de Kotick dans les dernières affres de 2021, plus de 1 300 salariés de l’entreprise ont réclamé son départ immédiat. Si les informations du Wall Street Journal sont correctes, il lui reste des mois de travail.

70 000 millions pour Activision Blizzard : le nouveau rachat de Microsoft

Nous sommes encore en janvier et nous avons déjà la première bombe de l’année. Microsoft a confirmé l’achat d’Activision Blizzard pour 70 000 millions de dollars. Le géant américain sera sous le manteau de Redmond une fois la transaction finalisée ; dans l’intervalle, ils fonctionneront de manière indépendante.

L’achat est un renfort de luxe pour le catalogue Xbox. Des marques comme Call of Duty, Diablo, Warcraft, Crash et Spyro feront partie de son portefeuille. En fait, Xbox Game Pass sera renforcé avec ces titres publiés et qui seront publiés au fil des ans.

Source : Le World Street Journal