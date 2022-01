Le gobelin vert arrive bientôt sur Fortnite ; Tout ce que nous savons

La communauté de datamining de Fortnite continue de s’amuser après le patch 19.10 du 18/01/2022. Si Clint Barton et Kate Bishop, personnages de Marvel’s Hawkeye, ont été leakés il y a quelques heures, c’est maintenant au tour du Bouffon Vert. Ce méchant Spider-Man arrive bientôt sur Fortnite Battle Royale. On vous dit tout ce qu’on sait sur ce nouveau skin de la saison 1 du Fortnite Battle Pass chapitre 3 :

Fortnite : le skin Green Goblin arrivera bientôt selon les leaks

Tous les fichiers de skin Green Goblin ont été ajoutés au système de fichiers de Fortnite Battle Royale avec le patch 19.10 du 18 janvier 2022. Plusieurs dataminers populaires et réputés, tels que iFireMonkey, ont réussi à casser le cryptage pour accéder à ce contenu et l’afficher dans le jeu avant. il est officiellement publié:

Le Green Goblin aura son propre écran de chargement, dans lequel on le voit affronter Spider-Man, ainsi que quelques autres personnages de Fortnite :

Écran de chargement du gobelin vert

Grâce au serveur NiteStats Discord, dédié aux leaks de Fortnite, on peut voir quels items le Green Goblin apportera à Fortnite :

Skin Bouffon Vert

Accessoire de sac à dos Pumpkin Bomb

Outil de récolte citrouille P’Ax

Geste Armez la citrouille !

deltaplane gobelin planeur

Écran de chargement de l’Attaque du gobelin

Cette collaboration a été indirectement annoncée par Epic Games dans une entrée sur le blog officiel de Fortnite, où ils ont déclaré que, tout au long de la saison 1 de Fortnite Chapter 3, plus « d’amis et d’ennemis » de Spider-Man arriveraient, comme la version de Tom Holland et le MCU de Zendaya dans Spider-Man : No Way Home.

Pour le reste, on ne sait rien d’autre sur le skin Green Goblin de Fortnite ; pas de date de sortie, pas de prix ou quoi que ce soit de similaire, nous devrons donc attendre, même si nous pensons qu’il ne faudra pas longtemps pour sortir. Dans tous les cas, nous vous informerons à nouveau sur le Green Goblin de Fortnite lors de son arrivée dans le magasin.

Sources : Epic Games, NiteStats, Twitter/iFireMonkey, Fortnite Battle Royale, fait maison