Fortnite : Clint Barton et Kate Bishop (Hawkeye/Marvel) arrivent bientôt

Le patch 19.10 de Fortnite, arrivé dans le jeu le 18/01/2022, a apporté de nombreuses choses intéressantes. Un fichier ajouté avec celui-ci a révélé que Clint Barton et Kate Bishop, personnages de Marvel’s Hawkeye, arriveront bientôt à Fortnite Battle Royale. On vous dit tout ce qu’on sait sur ces nouveaux skins de la saison 1 du Fortnite Battle Pass Chapitre 3 :

Fortnite : les skins Hawkeye arriveront bientôt selon fuite

L’un des fichiers ajoutés au système de fichiers de Fortnite Battle Royale avec le patch 19.10 du 18 janvier 2022 est un étrange fond d’écran avec plusieurs cercles concentriques et une teinte violette. Voici l’image en question :

Cette image a été ajoutée à Fortnite avec le patch 19.10. Ce serait l’arrière du magasin de Clint Barton et Kate Bishop à leur arrivée

Il s’avère que cette image sera le fond d’écran de la boutique de Clint Barton et Kate Bishop, des skins actuellement cryptés dans Fortnite, et qui sortiront très prochainement :

Écran de chargement de Clint Barton et Kate Bishop dans Fortnite

Dataminer iFireMonkey a publié sur son compte Twitter à quoi ressemblent Clint Barton et Kate Bishop dans le jeu, et HYPEX a publié des images de l’ensemble complet d’objets des personnages dans Fortnite :

Nous savons donc que les objets de cette collaboration sont les suivants :

skin de Clint Barton

Skin Kate Bishop

Accessoire de sac à dos Hawkguy’s Arsenal

Accessoire de sac à dos Kate’s Quiver

Outil de cueillette d’arc Pickross

Outil de récolte Trut Slicer

Archer aérien en deltaplane

Écran de chargement Hawkeyes

Pour le reste, il s’agit de la énième collaboration dans Fortnite Battle Royale. En fait, dans le même patch 19.10, Vi, d’Arcane : League of Legends, est arrivé à Fortnite avec son propre skin et un ensemble d’accessoires. Dans tous les cas, nous vous tiendrons au courant de Clint Barton et Kate Bishop à Fortnite lorsqu’ils arriveront en magasin.

Source: Gazouillement/HYPEX, Twitter/iFireMonkey, Fortnite Battle Royale, fait maison