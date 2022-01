Phil Spencer est devenu la plus haute autorité dans le domaine du jeu vidéo chez Microsoft. La nouvelle saute le jour même où le rachat d’Activision Blizzard par ceux de Redmond a été confirmé. Spencer prend le rôle de PDG de Microsoft Gaming après avoir fait de même dans la division Xbox.

« A compter d’aujourd’hui, Phil Spencer devient PDG de Microsoft Gaming. » Satya Nadella, PDG de Microsoft, le révèle dans une communication interne publiée par The Verge. « Une fois l’acquisition terminée, Activision Blizzard rendra compte directement à Phil. » Spencer, d’autre part, reconnaît que son nouveau rôle est « le reflet du travail incroyable » que ses équipes font « pour créer le meilleur écosystème de divertissement qui soit ».

« En tant qu’équipe de direction, nous savons à quel point le travail à venir est passionnant mais difficile, il est donc crucial que nous fonctionnions comme une seule équipe », conclut-il. De plus, le PDG a quelques mots sur la diversité et une culture de respect au travail. « Microsoft s’engage dans notre parcours d’inclusion dans tous les aspects du jeu, à la fois pour les employés et les joueurs. Nous apprécions profondément les cultures individuelles des studios. Nous croyons également que le succès et l’autonomie vont de pair avec le traitement de chaque personne avec dignité et respect. […] Nous sommes impatients d’étendre cette culture d’inclusion proactive à de grandes équipes grâce à Activision Blizzard. »

Qui dirige Microsoft Gaming ?

13 visages composent l’équipe de direction de Microsoft Gaming. Certains visages sont familiers, comme Matt Booty (VP des Xbox Game Studios) et Kareem Choudhry (VP senior du cloud gaming). L’équipe est composée de six hommes et sept femmes. Vous pouvez voir leurs noms et leur position au bas de ce paragraphe.

