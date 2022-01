Activision Blizzard et son futur sur Xbox, quels jeux avez-vous en développement ?

Activision Blizzard fera partie de Xbox lors de la clôture de l’opération d’acquisition en 2023, ce qui signifie que tous les studios du conglomérat se retrouveront sous un même toit. Cela inclut des équipes comme Treyarch, Infinity Ward, Toys For Bob, les développeurs de Blizzard Entertainment, King et bien plus encore. À ce stade, il convient de se demander quels jeux vidéo sont en cours d’exécution et quels projets ont déjà été officiellement annoncés.

Nouveaux jeux

Appel du devoir 2022

Diable IV

Diable immortel

Surveiller 2

jeux évolutifs

World of Warcraft

Call of Duty Zone de guerre

Pierre de coeur

2021 a été une année difficile pour Activision Blizzard, car l’entreprise a été entraînée dans une tempête juridique en raison de cas d’abus sexuels et de harcèlement au travail dans ses études. Pour l’instant, Bobby Kotick, PDG de la firme, restera en fonction, du moins l’indique le communiqué de presse de Microsoft. Plusieurs titres majeurs tels que Call of Duty : Vanguard ou Diablo 2 : Resurrected sont également sortis l’an dernier, sans oublier Call of Duty : Warzone, qui continue de recevoir du contenu de manière régulière.

Call of Duty 2022, Modern Warfare 3 ?

De nombreux studios principaux d’Activision Blizzard se concentrent sur la série Call of Duty. Après la publication de Vanguard par Sledgehammer Games, le prochain sortira fin 2022. Rien n’a été annoncé à ce sujet pour le moment, mais le journaliste Tom Henderson affirme sur Twitter qu’Infinity Ward travaille sur Call of Duty : Modern Warfare 2. Quoi qu’il en soit, il est encore trop tôt pour confirmer si cela finira par se concrétiser ou non. Le précédent volet de la sous-saga est sans aucun doute l’un des plus réussis de ces dernières années.

Call of Duty : Modern Warfare (2019).

Diable IV

Parmi les projets les plus ambitieux de Blizzard Entertainment figure Diablo IV, la suite tant attendue du jeu de rôle d’action classique. L’étude prend son temps, surtout après le départ de membres importants de l’entreprise en raison de la situation sociale controversée qui existe au sein de l’entreprise. Joe Shelby a été nommé nouveau réalisateur, alors que le jeu a été retardé sine die et ne sortira pas en 2022. Ils ne garantissent pas non plus qu’il verra le jour l’année prochaine.

Diable immortel

Au milieu de la BlizzCon 2018, les joueurs attendaient des nouvelles de la saga Diablo et voulaient en savoir plus sur le quatrième opus supposé. Cependant, la société nord-américaine s’est limitée à annoncer Diablo Immortal, un jeu vidéo pour appareils mobiles développé par NetEase pour les systèmes d’exploitation iOS et Android. Les cascades d’aversions reçues sur la vidéo YouTube ont poussé Blizzard à défendre le titre et à demander aux utilisateurs de le regarder avec un esprit ouvert. Plusieurs années plus tard, des bêtas ont déjà été réalisées et le jeu arrivera mi-2022 sous le modèle free-to-play.

Surveiller 2

Comme Diablo IV, Overwatch 2 n’est pas prévu pour les prochains mois. Le jeu sautera 2022 et attendra avec impatience 2023 ou au-delà. Contrairement aux autres projets de Blizzard Entertainment, ce titre aura une version pour Nintendo Switch, bien que le développeur indique qu’il devra faire quelques sacrifices graphiques. Dans l’ensemble, l’objectif n’est pas de laisser tomber la communauté Overwatch et d’ouvrir la porte à une transition en douceur entre les versements.

Les jeux qui continueront à recevoir du contenu

De tous les jeux vidéo qu’Activision Blizzard propose sur le marché, certains évoluent chaque année avec de nouveaux contenus, des extensions et des améliorations. World of Warcraft, le MMO le plus reconnu et le plus réussi, n’a cessé de croître depuis son lancement en 2005 et a encore un long avenir devant lui. L’un des ajouts les plus importants dans le domaine du free-to-play est Call of Duty : Warzone, qui évolue aux côtés des principaux COD. Il ne faut pas oublier non plus Call of Duty : Mobile ou Hearthstone, le jeu de cartes de Blizzard.