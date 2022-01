5 questions après l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft : Game Pass, exclusivités…

L’achat d’Activision Blizzard par Xbox a ébranlé les fondations de l’industrie. Redmond reprend les responsables de marques aussi prestigieuses que Call of Duty, Warcraft, Diablo, Crash et bien d’autres. Cette tendance dans l’entreprise ne nous surprend pas: déjà au cours des dernières années 2020 et 2021, nous l’avons vécue autour de l’affaire Zenimax Media. À l’horizon, il y a plusieurs questions auxquelles nous chercherons à répondre.

Les jeux Activision Blizzard seront-ils des exclusivités Xbox ?

« Les jeux Activision Blizzard sont appréciés sur une variété de plates-formes et nous prévoyons de continuer à soutenir ces communautés à mesure que nous progressons », a déclaré Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, lors de la déclaration d’achat. Spencer laisse la porte ouverte aux sagas actuelles de l’éditeur pour atteindre au-delà de la Xbox et du PC, l’écosystème de Redmond.

Si nous regardons en arrière lors de l’achat de Zenimax Media, Spencer a fait des déclarations similaires à ce sujet, bien qu’il ait souligné que « certains nouveaux jeux » seraient exclusifs. Il faudra attendre l’E3 2021 pour que le premier nom parmi ceux annoncés avant l’achat soit confirmé : Starfield.

Activé si les jeux ABK deviennent exclusifs : « [AB]Les jeux de existent sur une variété de plateformes aujourd’hui, et nous prévoyons de continuer à soutenir ces communautés à l’avenir. L’acquisition vise à accroître la disponibilité du contenu d’Activision Blizzard sur davantage de plateformes, y compris les mobiles… » – Stephen Totilo (@stephentotilo) 18 janvier 2022

À l’heure actuelle, aucune réponse claire n’a été donnée sur la disponibilité. Le célèbre journaliste Stephen Totilo a publié la réponse d’un représentant de Microsoft à cette question : « L’achat vise à augmenter la disponibilité du contenu d’Activision Blizzard sur davantage de plateformes. Cela est conforme à l’engagement de Microsoft à donner aux joueurs plus de choix pour jouer aux jeux qu’ils veulent, n’importe où. »

Comment le Xbox Game Pass sera-t-il renforcé ?

Ce que Phil Spencer précise, c’est ce que l’achat signifiera pour le Xbox Game Pass. «À la clôture, nous proposerons autant de jeux Activision Blizzard que possible dans Xbox Game Pass et PC Game Pass, à la fois de nouveaux titres et des jeux de leur incroyable catalogue. […] Comme toujours, nous sommes impatients de continuer à ajouter plus de valeur et plus de grands jeux à Game Pass. »

Ses déclarations suggèrent que la ligne sera similaire à celle des autres achats, c’est-à-dire en ajoutant les titres déjà commercialisés en fonction de leur disponibilité sur leurs plateformes et que les futures versions seront intégrées dès le premier jour. Des jeux comme Diablo 4 et Overwatch 2 font partie de la gamme de la société.

Quelles sont les sagas d’Activision Blizzard ?

Comme nous l’avons dit au début, la Xbox est fabriquée avec certaines des marques les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo. Call of Duty et World of Warcraft sont deux géants qui ne passent inaperçus de personne. Le tireur et le MMO deviendront votre propriété une fois l’achat terminé. D’autres noms rigoureusement actuels figurent sur le tableau : Diablo, Crash Bandicoot, Spyro, Candy Crush, Hearthstone et Overwatch, entre autres.

Cependant, certains noms du passé apparaissent. Tony Hawk, malgré la récente remasterisation, est bien présent. True Crime, Guitar Hero, Heroes of the Storm et King’s Quest ne sont que des exemples de la longue histoire d’Activision Blizzard.

Avec quels studios Xbox est-elle fabriquée ?

Microsoft Gaming ajoutera plus de 10 studios aux rangs des Xbox Game Studios. Ils comprennent les trois meilleures équipes dédiées de la rotation Call of Duty (Infinity Ward, Sledgehammer Games et Treyarch), les créateurs actuels de Call of Duty: Warzone (Raven Software), les créateurs de Candy Crush (King) et la livraison des gars comme Crash Bandicoot 4 (Toys for Bob), entre autres studios de soutien.

Dans l’achat, Microsoft s’assure une position sur la scène eSports. MLG (Major League Gaming) fait partie de l’achat. Comme pour PlayStation et EVO, les grandes entreprises considèrent également les sports électroniques comme un moyen d’expansion.

Qu’adviendra-t-il de Battle.net ?

C’est l’une des grandes inconnues de l’accord. Jusqu’à présent, le client de Blizzard était la vitrine principale non seulement pour ses propres jeux, mais aussi pour la saga Call of Duty. Son existence peut entrer en collision avec les efforts de Xbox pour créer son écosystème autour du jeu vidéo sur Windows, y compris son engagement à les amener sur Steam. On ne sait pas où se trouvera toute cette infrastructure, notamment sur PC.