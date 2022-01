Matchpoint – Tennis Championships, nouveau simulateur de tennis pour PC et consoles

Matchpoint – Tennis Championships est le nouveau jeu vidéo de tennis pour 2022 de Torus Games et Kalypso Media pour PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Cela a été annoncé par les responsables, partageant les premiers détails du titre ainsi qu’une première bande-annonce que vous pouvez voir sur ces lignes. En attendant de confirmer sa date de sortie définitive, il a été annoncé qu’il sera disponible sur toutes les plateformes au cours du printemps.

Balle de match dans le genre tennis

Ainsi, Matchpoint – Tennis Championships est « un nouveau titre qui propose un style de jeu authentique et une expérience tennistique immersive », expliquent ses créateurs à propos de l’approche du jeu vidéo. Et c’est que de Torus Games, ils assurent avoir travaillé en profondeur dans une simulation approfondie dudit sport à travers des tactiques et le positionnement intelligent des joueurs, en plus de parier sur une physique de balle très réaliste.

Le jeu offrira une expérience de jeu dynamique avec un mode carrière étendu et un système de rivalité unique. De plus, au moment de son lancement, il mettra en vedette 16 stars de la scène du tennis professionnel avec des noms comme Danill Medvedev, Garbiñe Muguruza, Andrey Rublev, Casper Ruud ou Hubert Hurkaczs, entre autres. Une vidéo a même été publiée que vous pouvez voir ci-dessous avec les impressions de certains des protagonistes de Matchpoint – Championnats de tennis.

Et c’est que pour le mode carrière, les joueurs pourront créer leur propre avatar grâce à de nombreuses options de personnalisation (à la fois esthétiques et techniques), se mesurer à toutes sortes de rivaux dans des matchs locaux et en ligne, améliorer leurs compétences grâce à la pratique et Entraînez-vous, participez à des matchs d’exhibition à travers le monde et profitez d’un mode replay haut en couleur.

Matchpoint – Tennis Championships arrive ce printemps sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

source | Kalypso Media