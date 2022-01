La Xbox est renforcée : quels jeux Activision Blizzard arriveront sur Game Pass ?

C’est officiel : Microsoft a annoncé de manière inattendue l’acquisition d’Activision Blizzard, les créateurs de marques aussi populaires que Call of Duty, Diablo et Overwatch. Le catalogue de la société américaine s’enrichit de certaines des propriétés intellectuelles les plus connues de la planète. Comme cela s’est produit avec Zenimax Media, après la confirmation de l’achat, une multitude de jeux sont arrivés sur Xbox Game Pass, ce qui suggère que la même chose se produira cette fois.

Ceci est confirmé par Phil Spencer lui-même, PDG de Microsoft Gaming : « À la clôture, nous proposerons autant de jeux Activision Blizzard que possible dans Xbox Game Pass et PC Game Pass, à la fois de nouveaux titres et des jeux de leur incroyable catalogue. […] Comme toujours, nous sommes impatients de continuer à ajouter plus de valeur et plus de grands jeux à Game Pass. »

Des sagas de longue date comme Warcraft, Call of Duty, Diablo, StarCraft et Crash Bandicoot deviendront leur propriété, sans oublier Tony Hawk, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Overwatch et Candy Crush, entre autres. En plus de tout ce qui viendra dans le futur.

Avec quels jeux le Xbox Game Pass sera-t-il renforcé ?

Call of Duty : Avant-garde

Call of Duty : Guerre froide Black Ops

Call of Duty : Guerre moderne

Call of Duty : Black Ops 4

Call of Duty : Seconde Guerre mondiale

Call of Duty : Infinite Warfare

Call of Duty : Black Ops 3

Call of Duty : Guerre avancée

Call of Duty : Fantômes

Call of Duty Black Ops 2

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty Black Ops

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Call of Duty World at War

Call of Duty 4 Modern Warfare

Call of Duty 2

Appel du devoir

Crash Bandicoot : Trilogie N. Sane

Crash Team Racing Nitro Alimenté

Crash Bandicoot 4 : Il était temps

diable 4

Diablo 3 : Collection éternelle

Diablo 2 : Ressuscité

Surveillance

Surveiller 2

Starcraft 2 (extensions)

World of Warcraft (extensions)

Spyro a relancé la trilogie

Sekiro : les ombres meurent deux fois

Patineur professionnel Tony Hawk 1 + 2