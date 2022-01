Microsoft rachète Activision Blizzard, les créateurs de Call of Duty et Diablo

L’information a été avancée par le Wall Street Journal et a été officiellement confirmée par Microsoft. Ceux de Redmond ont annoncé le rachat d’Activision Blizzard, les créateurs de Call of Duty, Diablo et Overwatch. Le communiqué de presse confirme également que l’acquisition sera conclue pour environ 70 000 millions de dollars.

L’opération n’est pas encore achevée et est en attente d’approbation par les instances judiciaires correspondantes. Microsoft assure que cette acquisition « va accélérer la croissance de Microsoft dans le domaine du jeu vidéo » tant dans le domaine des consoles que dans celui des téléphones portables, des PC et du cloud.

Selon le communiqué, Microsoft paiera 95 dollars par action en transactions en espèces évaluées à 68,7 milliards de dollars. Lorsque l’accord sera conclu, les Américains deviendront la troisième plus grande entreprise du secteur en termes de revenus, derrière Tencent et Sony. Activision Blizzard regroupe des studios comme Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games, King ou encore Blizzard Entertainment. Au total, plus de 10 000 employés.

Bobby Kotick continuera en tant que PDG d’Activision Blizzard bien qu’il soit l’un de ceux qui sont pointés du doigt pour des cas de harcèlement sexuel et au travail au sein de l’entreprise. Microsoft explique que lui et son équipe se concentreront sur l’amélioration de la culture de l’entreprise et devront répondre à Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming.