Diablo 2 Resurrected a des DRM sur les consoles : vous ne pouvez pas jouer hors ligne pendant plus de 30 jours

Il y a quelques mois, Diablo 2 Resurrected est sorti sur consoles et PC. La version remaniée du classique de Blizzard Entertainment est de retour avec des améliorations graphiques et qualitatives, mais aussi avec un « cadeau » inattendu. Comme le révèle le compte Does it Play? sur Twitter, la version console inclut DRM. De cette façon, il n’est pas possible de jouer plus de 30 jours sans connexion Internet, puisque le jeu effectue les vérifications pertinentes une fois par mois.

« Vous ne pouvez pas jouer à Diablo 2 Resurrected après 30 jours de déconnexion. C’est l’un des premiers jeux console à intégrer un contrôle DMR. Il n’a pas de but réel et peut être supprimé à l’aide de hacks. Mauvais moments », conclut la source.

Dans le tourbillon de l’affaire Activision Blizzard

Diablo 2 Resurrected a été mis en vente le 23 septembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Il l’a fait au milieu d’un tourbillon qui a entraîné Activision Blizzard depuis que l’État américain de Californie les a dénoncés pour des cas présumés de harcèlement sexuel et au travail. Au cours de cette période, plusieurs dirigeants de Blizzard ont quitté l’entreprise, dont l’ancien président J. Allen Brack, son successeur Jen Oneal et plusieurs développeurs de Diablo IV.

Les dernières nouvelles à ce sujet indiquent qu’Activision Blizzard a licencié 37 employés depuis juillet dernier. Tous auraient été impliqués dans le mal endémique auquel l’entreprise semble avoir succombé. Même Bobby Kotick, PDG du conglomérat, a été directement identifié comme l’un des responsables. Cependant, le conseil d’administration l’a soutenu et il continuera dans son poste pendant que les enquêtes se poursuivent.

Le géant américain a annoncé en 2021 la création d’un comité qui veillera à la mise en place d’une culture d’entreprise plus inclusive.

source | Est-ce que ça joue ?