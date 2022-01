FIFA 22 reçoit des changements de gameplay dans son dernier patch

FIFA 22 reçoit la tant attendue mise à jour 4. Le patch corrige, modifie et ajoute une multitude d’éléments parmi ses principaux modes de jeu. Compte tenu du nombre de changements, nous n’en soulignerons que les faits marquants; Si vous voulez le lire en entier, vous le trouverez lorsque vous lancerez le jeu pour la première fois. Il est maintenant disponible en téléchargement sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Google Stadia.

FIFA 22 Patch 4 : Faits marquants

le football

Mise à jour des filtres de recherche du marché des transferts et du stade pour correspondre à l’image et à la fonctionnalité du filtre de recherche de qualité.

Correction d’un bug qui empêchait parfois d’accéder au menu FUT Champions.

Correction de l’affichage incorrect des images de héros FUT.

Correction de la progression des objectifs qui nécessitaient des objectifs de tir de qualité.

Correction de l’impossibilité de modifier l’équipe lorsque le capitaine d’une équipe coopérative était seul dans le hall.

gameplay

Les passes seront désormais plus susceptibles d’être interceptées par le joueur qui se trouve sur la trajectoire du ballon.

Les animations de dribble du joystick gauche qui incluent des coups pour éviter un blocage potentiel ne se produiront désormais que lorsque le paramètre de dribble agile contextuel est activé.

Assistance au tir réduite lors d’une tentative de tir dans des situations où le gardien de but est placé trop près de l’un ou l’autre des poteaux de but.

Amélioration de l’intelligence artificielle défensive des coéquipiers dans le marquage des corners tirés en bref.

Ajout d’une plus grande variété de tirs que l’IA peut effectuer.

Réduction de la fréquence des entrées du curseur AI.

Correction d’un bug où les gardiens de but étaient parfois incapables de parer les tirs qui visaient près d’eux, entre les genoux et la tête.

Correction d’un problème où les gardiens de but pouvaient refuser un tir bas récupérable dans leur propre but.

Mode carrière

Correction du non affichage des noms et numéros des joueurs de l’académie dans leur équipement pendant les parties.

Correction du placement des gants lors de la modification des bottes d’un joueur.

retourner

Ajout de deux nouveaux stades

Ajout de quatre nouveaux jeux de société

Correction du bouton de progression de la saison disparaissant de l’interface utilisateur.

Correction d’un simple mouvement de compétence involontaire apparaissant lorsque vous aviez l’intention de courir.

Clubs professionnels

Légèrement réduit la réaction des coéquipiers de l’IA lorsqu’ils tentent d’attraper un joueur qui dribble.

Modifications générales

Mise à jour de divers équipements, effets sonores, célébrations, écrans publicitaires, etc.

Ajout et modification d’un total de 124 visages de joueurs.

Correction de quelques problèmes de stabilité potentiels.

D’EA Sports, ils ont assuré le 11 janvier qu’ils amélioreraient leur sécurité après les activités illégales menées par des tiers autour des comptes des joueurs.

Source : EA Sport