Joss Whedon Unleashed: le directeur de la Justice League répond à Ray Fisher et Gal Gadot

Après plus d’un an de calme apparent, il semblerait que la polémique autour de la Justice League de Joss Whedon revienne à la Une. À tel point que le réalisateur, dans une récente interview avec le média Vulture, a accusé directement les accusations portées principalement par l’acteur Ray Fisher (Cyborg), bien qu’il ait également évoqué les propos de Gal Gadot (Wonder Woman) à propos de la traitement du cinéaste envers le casting et l’équipe technique du film, assurant que « je ne menace pas les gens ».

Le cinéaste Joss Whedon sort de son silence

Ainsi, après de nombreuses accusations de l’acteur Ray Fisher sur le traitement réservé par Whedon à l’équipe et, surtout, à l’interprète de Cyborg, Whedon assure que les propos de Fisher ne sont rien d’autre que de la mauvaise foi : « Nous parlons d’une force maléfique. Nous parlons d’un mauvais acteur dans les deux sens », déclare Whedon, non sans insister sur le fait que la relation entre les deux à l’époque était cordiale et respectueuse, ce qui heurte de plein fouet les accusations de Fisher.

En revanche, le cinéaste a également dédié quelques mots à Gal Gadot, qui a accusé le réalisateur de l’avoir menacée de « détruire sa carrière » si elle ne cédait pas à ses directives sur le personnage et d’avoir un comportement toxique sur le tournage. ensemble. En ce sens, Whedon pointe un malentendu, étant donné que l’anglais n’est pas la langue maternelle de l’actrice : « Je ne menace pas les gens, qui fait ça ? L’anglais n’est pas sa langue maternelle et j’ai tendance à être odieusement alambiqué dans ma façon de parler », conclut le réalisateur.

Quoi qu’il en soit, Whedon a fait l’objet de controverses à plusieurs reprises après avoir travaillé sur différentes productions ; à tel point qu’une partie du casting de la série Buffy contre les vampires corrobore le comportement malheureux du réalisateur lorsqu’il travaille.

source | vautour