Éteindre l’incendie de Notre-Dame en VR ? Ubisoft prépare le jeu vidéo

Ubisoft a conclu un accord de collaboration avec Pathé pour développer un jeu vidéo en réalité virtuelle basé sur Notre Dame on Fire, un docudrame enregistré en IMAX par Jean-Jacques Annaud. La société responsable de Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla et Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction mettra les joueurs dans le skin des pompiers qui ont lutté contre les flammes de la cathédrale Notre-Dame le 15 avril 2019.

Deborah Papiernik d’Ubisoft a déclaré que Jean-Jacques Annaud savait qu’ils avaient « un lien spécial » avec Notre-Dame. « Je suppose que c’est pour cette raison qu’il nous a contactés. Je ne pense pas que j’allais voir [a nadie más], a déclaré dans des déclarations à Variety. Les premières conversations ont eu lieu en 2021, ils étaient donc conscients que le temps était limité et qu’il n’était pas possible de construire un jeu vidéo complet.

Cathédrale Notre-Dame dans Assassin’s Creed Unity.

Sauvez Notre-Dame des flammes

Il s’agit d’une expérience où vous devez résoudre des énigmes et coopérer avec vos coéquipiers. « L’idée est d’entrer dans la cathédrale pour chercher des reliques et combattre l’incendie, car il faut sauver Notre-Dame [antes de que acabe el tiempo] », a ajouté. Ubisoft a conçu le produit avec le script du docudrame en main. Le but est qu’il sorte en même temps que le film, c’est-à-dire en mars 2022.

« C’est Notre-Dame, c’est Paris et c’est un film français, mais un produit pour le monde entier », se souvient Papiernik.

La société française a représenté la cathédrale pour la première fois dans Assassin’s Creed Unity, le titre défini à l’époque de la Révolution française. Pour ce faire, le studio a fidèlement reproduit cette œuvre architecturale, qui après l’incendie a servi à se remémorer à quoi ressemblaient certaines pièces avant qu’elles ne soient consumées par le feu, le tout à travers une expérience interactive lancée en septembre 2020.

source | Variété