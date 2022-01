Playstation Brevète Des Bâtons Pliants Pour Ses Commandes

Dans les commandes DualShock 4 et DualSense, pour PS4 et PS5 respectivement, les sticks analogiques restent dans une position fixe, bien qu’il soit possible d’appuyer dessus comme s’il s’agissait d’un bouton de plus. Maintenant, PlayStation a déposé un nouveau brevet qui attire l’attention sur le fait qu’il propose l’incorporation de bâtons pliants dans les commandes. La description, assez technique, laisse entendre que si cela se matérialisait, la hauteur de ces leviers pourrait être modifiée.

« Une commande, un bâton ou un système qui comprime le corps du bâton », décrivent-ils dans le brevet. Il s’agit d’un levier qui se fixe sur ce corps et est configuré pour se rétracter. Selon le document, le corps du manche et la manette peuvent tourner librement autour du centre du pivot, à l’intérieur de la manette. En d’autres termes, il serait possible de régler la hauteur des bâtons.

Le brevet déposé par PlayStation.

Pour l’instant, ce n’est qu’un brevet

Le brevet a été déposé le 22 juillet 2021, mais n’a été publié que le 13 janvier. Bien qu’elles fassent allusion à la possibilité de travailler sur un nouveau contrôleur, bon nombre de ces idées n’en feront jamais un produit réel. Par conséquent, ces informations ne doivent pas être considérées comme une confirmation que PlayStation va commercialiser une manette avec ces caractéristiques.

Le DualSense de la PlayStation 5 a fait un pas en avant par rapport aux contrôleurs précédents de la société. Elle intègre deux technologies qui n’étaient pas présentes dans la précédente génération de consoles : d’une part, les gâchettes adaptatives, qui affectent le gameplay en fonction de la pression que nous leur mettons ; la seconde est la technologie haptique, conçue pour offrir un type de vibration plus réaliste.

Ces fonctionnalités seront également transférées aux commandes de PlayStation VR2, un appareil qui a récemment révélé ses caractéristiques techniques, bien que ni date ni prix n’aient été annoncés pour le moment.

source | Boulon de jeu