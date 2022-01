Dragon Ball : la puissante nouvelle transformation de Goku révélée ; nouveau niveau

L’univers Dragon Ball n’a pas de limites dans ses échelles de puissance. L’œuvre originale d’Akira Toriyama, qui poursuit aujourd’hui ses traces canoniques dans Dragon Ball Super, trouve dans sa branche parallèle non canonique Super Dragon Ball Heroes une opportunité d’expérimenter et de proposer des combats et des transformations uniques à ce jour. Maintenant, la nouvelle transformation de Son Goku est révélée, le soi-disant Super Saiyan Blue: Power of the Universe Tree.

Super Saiyan Blue : Power of the Universe Tree, la nouvelle forme de Goku

Bien que cette forme ait pu être aperçue il y a quelques semaines dans la série (Big Bang Mission 12), le compte officiel DBSChronicles n’a avancé que le nom définitif : Super Saiyan Blue : Power of the Universe Tree, qui est aussi la transformation la plus puissante à ce jour. .la date du personnage aimé.

Noms officiels de ces 2 nouvelles formes. Goku « Super Saiyan Blue : Pouvoir de l’arbre de l’univers »

Fuu (Jeunesse) « Absorption complète de Dogidogi : Pouvoir de l’arbre de l’univers » et, ce Goku est de niveau multiversal.#SDBH pic.twitter.com/AlGQ0edyB3 — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) 12 janvier 2022

En substance, il s’agit d’une version améliorée de Super Saiyan Blue (Super Saiyan God Super Saiyan), mais il a l’absorption de l’énergie négative de l’Univers Tree (Universal Tree) utilisé par Fuu (le personnage à droite dans l’image ci-jointe) et sa purification ultérieure, puisque Goku a un cœur pur. Goku et Goku Xeno affrontent Fuu avec toute leur puissance et Ki est libéré, apparemment suffisant pour le vaincre.

Grâce à ce pouvoir, Goku est capable de modifier des éléments de l’univers, un pouvoir extraordinaire que nous n’avons jamais vu dans l’univers Dragon Ball ; ni à l’intérieur ni loin du canon. Les couleurs officielles de ce Super Saiyan Blue : Power of the Universe Tree sont le bleu, qui varie du plus foncé au plus clair selon les moments.

Cependant, il reste à voir jusqu’où Goku est capable d’aller avec ce nouveau pouvoir, s’il est capable de le dominer longtemps et s’il pourra enfin en finir avec les nouvelles menaces qui apparaissent dans Super Dragon Ball Heroes. . La nouvelle saga de guerre spatio-temporelle est l’endroit où se trouve la série en ce moment.

Dragon Ball Super : Super Hero a déjà une date de sortie dans les salles japonaises

Nous rappelons que cette année, le film Dragon Ball Super : Super Hero sortira en salles, plus précisément le 22 avril 2022. Il s’agit d’une production animée en 3D avec une utilisation abondante de CG, une nouvelle approche scénarisée par Akira Toriyama lui-même au sein du Dragon Ball Super tampon.

source | DBSCronicles