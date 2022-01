PS5 : Hori présente la manette OCTA et le stick de combat Alpha pour les jeux de combat

Hori, la marque spécialisée dans les périphériques gaming, a présenté deux manettes spécialement conçues pour les joueurs de jeux de combat les plus exigeants. Il s’agit des nouveaux Fighting Commander OCTA et Fighting Stick Alpha pour PS5, bien qu’ils soient également entièrement compatibles avec PC et PS4. Cela a été présenté par la société à travers ses canaux officiels et ceux de Playstation, partageant ses principales caractéristiques, plusieurs images et ses prix.

Combattez au plus haut niveau avec les nouveaux contrôleurs de Hori

Ainsi, le Fighting Commander OCTA est un nouveau contrôleur spécialement conçu pour atteindre des performances maximales dans les jeux de combat sans recourir à un stick de combat. À tel point qu’il intègre les meilleurs accessoires et un design ergonomique tel qu’un d-pad de haute qualité, 6 boutons d’action à l’avant et une grande robustesse pour les sessions de jeu les plus exigeantes et les plus prolongées.

De son côté, le Fighting Stick Alpha est un stick de combat complet avec la possibilité de démonter ses principaux composants pour l’entretien et le nettoyage, stick et 8 boutons d’action d’origine Hayabusa et la garantie d’offrir une grande précision, réactivité et solidité. De plus, il offre la possibilité d’échanger vos illustrations.

Hori’s Fighting Commander OCTA et Fighting Stick Alpha pour PlayStation 5 (tous deux sous licence officielle de Sony), mais également compatibles avec PC et PlayStation 4, seront bientôt disponibles pour 59,99 $ et 199,99 $, respectivement.

source | Playstation | Hori