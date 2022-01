Vi d’Arcane/League of Legends arrive sur Fortnite ; Tout ce que nous savons

L’arrivée du patch 19.10 de Fortnite Battle Royale a apporté un nouveau personnage Arcane au système de fichiers du jeu : League of Legends. Rien de plus et rien de moins que Vi vient à Fortnite. Nous vous disons tout ce que nous savons sur le nouveau skin Vi, qui appartient à la saison 1 du chapitre 3 du Fortnite Battle Pass :

Fortnite : Vi, d’Arcane : League of Legends arrive bientôt dans le jeu

Le patch 19.10 de Fortnite Battle Royale est arrivé le mardi 18 janvier 2022. Parmi les nouveaux fichiers ajoutés au système de fichiers Fortnite, un fichier a été ajouté qui est une image de Vi, d’Arcane : League of Legends, pour la boutique d’Epic Games jeu vidéo. Nous le laissons juste en dessous :

Image de la boutique de Vi à Fortnite

Le skin est actuellement crypté; La seule chose décryptée et visible à travers les outils de datamining est cette image en question qui détaille que Vi aura un ensemble d’objets qui comprend le skin elle-même, un sac à dos, un écran de chargement et un geste. Nous ne savons pas quand il arrivera en magasin, même si cela ne devrait pas prendre trop de temps pour le faire.

Nous savons également, grâce aux fichiers nouveaux et mis à jour du patch 19.10 de Fortnite, que lorsque Vi arrivera dans la boutique en jeu, Jinx, un skin sorti le 11/05/2021, reviendra également.

Juste en dessous, nous vous laissons une vidéo de Jinx et de tous ses objets dans Fortnite Battle Royale, au cas où vous l’auriez manqué à l’époque :

Et puisque Jinx a également sa propre bande-annonce, on s’attendrait à ce que Vi ait sa petite cinématique dans Fortnite à sa sortie :

C’est, pour l’instant, tout ce que nous savons sur le skin Arcane Vi : League of Legends dans Fortnite. Nous vous informerons à nouveau lorsqu’il sera disponible dans le jeu pour vous dire combien cela coûte et comment l’obtenir.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration