Star Wars Battlefront 2 corrigera un bug qui le rend presque injouable sur PC

Les joueurs PC se sont plaints d’un bug qui rend le multijoueur de Star Wars Battlefront 2 pratiquement injouable, le titre développé par EA DICE pour consoles et compatibles. Cependant, l’erreur ne se produit que sur les ordinateurs, comme le soulignent les joueurs eux-mêmes depuis octobre dernier. Ce problème s’est accentué avec le temps, si bien que l’étude vient de confirmer qu’elle est plongée dans le développement d’un patch.

Kevin Johnson, l’un des community managers de DICE, s’est chargé de donner la bonne nouvelle sur les forums Reddit : « Avec les personnes qui viennent d’arriver au bureau depuis la semaine dernière, les progrès ont été naturellement (et malheureusement) lents tout au long de la vacances. Cependant, des progrès ont été réalisés vers une solution et seront corrigés. Nous vous tiendrons informés dès que nous le pourrons. »

l’invincibilité est le problème

Ce bug, qui affecte plusieurs modes multijoueurs, empêche les joueurs de réduire leur santé en dessous de 1 HP dans les matchs, ce qui signifie que tout le monde est invincible. Cela altère complètement le fonctionnement normal du jeu. Le plus curieux ? Que le problème s’est aggravé au fil du temps et qu’aucune raison claire n’a été trouvée pour expliquer pourquoi il s’est produit. Certains prétendent que cela est dû à l’action de pirates, mais ce n’est pas officiellement confirmé.

Star Wars Battlefront 2 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Il est également rétrocompatible avec les consoles de nouvelle génération, Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. En plus des modes multijoueurs, la production des créateurs de Battlefield 2042 comprend une campagne solo, qui vous permet de profiter d’une histoire canon se déroulant entre les épisodes VI et VIII, c’est-à-dire entre la trilogie classique et les suites.

source | IGN