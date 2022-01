Monster Hunter Rise, santé de fer : atteint 8 millions d’unités vendues

Monster Hunter continue de vivre son meilleur moment historique. Le dernier opus de la saga de chasse Capcom a atteint 8 millions d’unités vendues depuis sa première en mars 2021 ; un chiffre qui augmente d’un million depuis octobre dernier, lorsque le titre Nintendo Switch a dépassé les 7,5 millions d’exemplaires vendus en ajoutant des copies physiques et numériques. La première du jeu sur PC (Steam) a donné l’impulsion nécessaire pour atteindre cette barrière.

Monster Hunter Rise prolonge son succès avant l’arrivée de Sunbreak

Les données parlent d’elles-mêmes. Bien qu’il n’ait atteint qu’une seule plateforme au cours de sa première année (Nintendo Switch), le titre a réussi à convaincre plus de 7 millions de joueurs ; qui pourraient être bien plus une fois sa distribution numérique sur Steam commencée, où il atteint ses plus hautes performances techniques et visuelles grâce aux améliorations mises en œuvre. Nous avons été ravis de notre analyse.

De plus, cet été Sunbreak sera publié, une extension payante « géante » dans le plus pur style Iceborne (MH World) qui apportera avec elle une nouvelle histoire ; de nouveaux monstres comme Malzeno, Lunagaron ou Shogun Ceanataur ; de nouveaux territoires et des nouveautés dans le plan jouable qui restent à confirmer. Si sa taille est la même que celle d’Iceborne, on parlera donc d’un DLC plus gros que le jeu de base lui-même.

Voici comment les ventes de Monster Hunter Rise ont évolué jusqu’à présent

Bien que les chiffres de Monster Hunter Rise (NS, PC) soient encore loin de ceux de Monster Hunter World (PS4, Xbox, PC), avec plus de 20 millions d’unités vendues, la projection du premier confirme qu’il s’agit d’un succès commercial absolu. . Rien qu’au cours de sa première semaine, il a réussi à expédier 4 millions d’exemplaires, tandis qu’en mai, ce chiffre est passé à 7 millions. Au cours de sa première année, Monster Hunter World a dépassé les 15 millions d’unités. La saga atteint ainsi 78 millions d’exemplaires vendus.

Au total, Monster Hunter et Resident Evil sont actuellement les deux propriétés intellectuelles les plus importantes dans la sphère commerciale de la firme d’Osaka.

source | capcom