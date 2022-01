Pokémon GO – Central Energy Event : date, heure, Helioptile et retour de la Team GO Rocket

Niantic et The Pokémon Company ont annoncé un nouvel événement pour ce mois de janvier dans Pokémon GO : la centrale électrique. Comme les fans vétérans de la saga pourront l’identifier, ce nom rend le type électrique excité, et c’est ainsi; En fait, grâce à cet événement, nous pourrons capturer Helioptile, le Pokémon Générateur de type Électrique/Normal que nous avons découvert dans la sixième génération, pour la première fois dans le jeu iOS et Android. Découvrons tous les détails de l’événement, y compris la durée et les fonctionnalités confirmées.

Pokémon GO Power Central Event : date, durée et caractéristiques

L’événement Pokémon GO Power Center se tiendra du mercredi 19 janvier 2022 à partir de 10h00 au mardi 1er février 2022 à 10h00, toujours heure locale. Une semaine entière au cours de laquelle Spark a le sentiment que déverrouiller le dernier des verrous de la porte (arc narratif de la saison héritée) nécessite un Pokémon de type électrique pour fournir cette énergie. Quoi de mieux qu’avec des créatures comme Magnemite, Voltorb ou Helioptile, le Pokémon Power Generator. Tous vont frayer dans la nature.

Helioptile fait ses débuts dans Pokémon GO: comment le faire évoluer vers Heliolisk

L’hélioptile peut être attrapé de différentes manières pendant l’événement et nécessitera 50 bonbons hélioptile plus une pierre solaire pour évoluer en héliolisk. Voici les façons possibles d’attraper ce petit Pokémon pendant l’événement :

Rencontres sauvages.

Récompense sur les tâches de recherche sur le terrain.

Rotation dans les raids

Une étoile : Pikachu, Beldum, Shinx, Blitzle, Klink

Trois étoiles : à partir du samedi 15 janvier (Scyther, Typhlosion, Mawile, Druddigon) ; à partir du lundi 24 janvier (Dewgong, Piloswine, Monferno, Druddigon).

Cinq étoiles : Genesect avec la forme FulgoROM (du 15 au 24 janvier) et Regice (du 24 janvier au 1er février).

Un mauvais pressentiment… La Team GO Rocket est de retour

De plus, à partir du lundi 24 janvier 2022 à partir de 00h00 (heure locale), le retour de la Team GO Rocket est confirmé, qui se verra plus fréquemment aux Poképaradas et en ballons. Nous pourrons utiliser une Attaque Chargée TM pour faire oublier aux Pokémon Obscurs l’Attaque Chargée Frustration.

