Kingdom Hearts date son événement pour le 20e anniversaire; premiers détails

Square Enix a tout préparé pour le début du 20e anniversaire de Kingdom Hearts, l’événement commémoratif pour célébrer les vingt ans de vie de l’une des propriétés intellectuelles les plus emblématiques de la société japonaise. Comme confirmé dans la matinée de ce mardi, ce sera le 10 avril 2022 que les premiers détails dudit événement seront annoncés dans la ville de Tokyo, au Japon.

D’après les informations, assez succinctes pour le moment, l’équipe de développement du jeu vidéo sera présente et répondra aux questions de certains fans ; ajouté à un mini-concert musical et « une exposition et bien plus ». Tous ces contenus peuvent être vus en différé sous la forme d’une vidéo « temps plus tard », prévient le communiqué pour les fans -pratiquement tous- qui ne peuvent pas être présents.

Le 10 avril, nous organisons un événement du 20e anniversaire de Kingdom Hearts à Tokyo ! Nous lancerons les célébrations du 20e anniversaire avec un mini concert, une discussion et des questions-réponses avec l’équipe de développement, une exposition et bien plus encore. Une vidéo de l’événement sera disponible ultérieurement. pic.twitter.com/gNLAS2waV6 – CŒURS DU ROYAUME (@KINGDOMHEARTS) 18 janvier 2022

Kingdom Hearts fête ses 20 ans, quelle est la prochaine étape de la saga ?

Après la publication de Kingdom Hearts 3 en janvier 2019, la trilogie originale de la série a pris fin et, de même, l’arc de l’intrigue commencé par Kingdom Hearts en 2002 sur PlayStation 2 ; un arc qui a été complété par une multitude d’épisodes dérivés canoniques qui expliquent et approfondissent les détails fondamentaux pour comprendre l’histoire de Sora et de sa société.

Conscient de la complexité de cette chronologie, Square Enix a publié des compilations sur différentes plateformes telles que le soi-disant KINGDOM HEARTS All-In-One Bundle (KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue et KINGDOM HEARTS III ), qui apportent avec eux tous les titres.

Si vous souhaitez connaître l’ordre le plus recommandé pour jouer à la saga Kingdom Hearts, vous pouvez consulter cet article.

Kingdom Hearts a déjà une date sur Nintendo Switch

En ce qui concerne les joueurs de Nintendo Switch, la seule plate-forme actuelle qui n’a pas eu accès à la série, Square Enix a confirmé que Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX Cloud Version, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version et Kingdom Hearts III + Re Mind Cloud Version ont déjà une date de sortie : 10 février 2022. Ce seront des versions exécutées via le cloud à un prix recommandé compris entre 40 et 50 dollars ; bien que vous puissiez également acheter le lot entier pour 90 dollars.

