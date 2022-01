Activision Blizzard licencie 37 employés après des allégations de harcèlement sexuel et au travail

Activision Blizzard a licencié 37 employés depuis juillet dernier à la suite d’une enquête interne visant à assainir l’entreprise après des allégations de harcèlement sexuel et au travail dans lesquelles l’entreprise dirigée par Bobby Kotick a été impliquée.

Selon le Wall Street Journal, Helaine Klasky, porte-parole du géant nord-américain, a confirmé l’information et ajoute également que 44 autres travailleurs qui font encore partie du personnel ont été rappelés à l’ordre avec des mesures disciplinaires.

Un examen interne de plus de 700 signalements depuis juillet dernier

La source affirme dans sa publication qu’Activision Blizzard a rassemblé depuis juillet dernier 2021 un chiffre qui s’élève à 700 rapports, dont ils ont examiné plus de 90%; tous se montrant préoccupés par les comportements qui se déroulaient dans les bureaux. Des problèmes de travail à des problèmes beaucoup plus graves qui ont affecté la sphère personnelle. Bien que Klasky n’ait pas confirmé ce chiffre, il reconnaît que les commentaires des employés ont été décisifs pour identifier la gravité de certains des commentaires.

TWSJ assure que l’intention initiale d’Activision Blizzard était de publier un rapport contenant ces licenciements et autres mesures disciplinaires avant la fin de l’année 2021, mais cela n’a pas été le cas. Le PDG de l’entreprise, Bobby Kotick, impliqué dans l’affaire à la première personne et même désigné comme l’un des responsables des mauvais traitements et de la dissimulation de preuves, a décidé de reporter ce déménagement par crainte de l’effet encore plus négatif que ce document pourrait avoir sur l’image de l’entreprise.

Bobby Kotick voulait cacher ces licenciements ; Activision Blizzard continue de perdre de la valeur en Bourse

Rappelons qu’en novembre dernier, Activision Blizzard a créé un comité pour mettre en place des politiques anti-harcèlement ; De même, Bobby Kotick a fait allusion à sa démission s’il ne pouvait pas changer les choses à court terme. Une fois le troisième trimestre de cette année (Q3/FY2021) terminé le 31 décembre, Kotick reste à son poste. Seule sa demande expresse au conseil d’administration d’une baisse de son salaire est connue.

Rien de tout cela n’a empêché le krach boursier de la société qui, au cours des douze derniers mois civils, a perdu 29,80 % de la valeur de ses actions ; la grève de plus de 1 300 travailleurs, la réponse critique des dirigeants de Xbox (Phil Spencer), de PlayStation (Jim Ryan) et de Nintendo of America (Doug Bowser), ainsi que la pression constante depuis décembre dernier de six États américains.

Un dernier aspect qui transcende la publication du Wall Street Journal est l’engagement du conseil d’administration envers la personne de Bobby Kotick : le soutien à son PDG « n’a pas changé ». Pendant ce temps, deux de ses studios internes vivent leurs pires moments. D’un côté, Raven Software (Call of Duty) se met en grève après une vague de licenciements ; de l’autre, Vicarious Visions (Crash Bandicoot, Tony Hawk) a été démantelé l’année dernière.

