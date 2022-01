Pandemic, le jeu sur les pandémies, terrassé « pour des raisons que nous ne pouvons révéler »

Curieuse décision des créateurs de Pandemic, un jeu vidéo de table numérique qui a frappé les magasins à l’été 2018 et qui a acquis une certaine pertinence au début de la pandémie mondiale de coronavirus en raison du thème du titre lui-même. Et c’est que, comme l’ont rapporté les responsables, le jeu vidéo sur les pandémies mondiales a été retiré soudainement et sans préavis à la fois de Steam pour PC et des plateformes de téléchargement App Store et Google Play pour mobiles iOS et Android, respectivement.

Adieu le jeu des pandémies mondiales

Ainsi peut-on lire dans la dernière mise à jour du jeu sur Steam, un message qui n’offre pas plus d’informations au-delà du retrait du jeu sans préavis : « A la demande de l’éditeur, Pandemic : The Board Game n’est plus à vendre sur Steam ». De plus, Z-Man Games, les éditeurs du jeu, devraient retirer le titre du Microsoft Store et du Xbox Game Pass à la fin de ce mois de janvier ; En revanche, le jeu fera également ses adieux au Switch eShop fin juillet de cette année, toujours disponible pour 19,99 euros.

Pour le moment, il n’y a aucune explication pour le retrait du jeu, bien qu’en raison du thème du jeu lui-même et de l’état actuel de la pandémie mondiale de coronavirus, l’éditeur souhaite peut-être se dissocier d’une approche aussi controversée des pandémies à l’échelle mondiale. échelle, même si c’est dans un format virtuel. Bien sûr, depuis PC Gamer, ils ont pu contacter les développeurs, Asmodee Digital, pour éclairer un peu plus un mouvement aussi mystérieux.

« Nous avons travaillé dur pendant 4 ans sur Pandemic et le retirer des magasins n’a pas été un choix facile. Cette décision a été prise avec un grand regret pour une multitude de raisons que nous ne pouvons dévoiler », assurent-ils auprès d’Asmodee Digital, sans donner plus de détails bien qu’ouvrant la porte à d’éventuelles décisions controversées entre les deux sociétés. Telle est la portée de la suppression du jeu, que même le site officiel du jeu a été supprimé.

