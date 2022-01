The Batman confirme sa durée : le plus long film Dark Knight de l’histoire !

The Batman, le nouveau film tant attendu de Matt Reeves avec Robert Pattison dans le rôle de Batman/Bruce Wayne, a confirmé sa durée totale, devenant le plus long film de Batman de l’histoire et l’un des plus longs métrages de DC. A tel point que The Batman aura une durée totale de 175 minutes, soit ce qui revient au même, 2 heures et 55 minutes. Ceci est extrait de la dernière mise à jour du site Web de données de films IMDb, confirmant une très longue durée par rapport aux autres films solo de Dark Knight.

175 minutes du Batman le plus vengeur

Ainsi, The Batman, avec ses 175 minutes de métrage, deviendra le plus long film sur Batman sur le personnage, dépassant ainsi The Dark Knight Rises de Christopher Nolan et ses 164 minutes et The Dark Knight et ses 152 minutes, également du même réalisateur. Mention spéciale pour les versions Snyder Cut de Justice League et Ultimate Edition de Batman v Superman, et leurs 4 heures et 2 minutes et 3 heures et 2 minutes, respectivement, bien qu’il s’agisse dans ces cas de versions étendues ou alternatives de leurs premières respectives au cinéma. , en plus d’être des films choraux avec d’autres super-héros.

Au total, dès le 4 mars 2022, nous aurons devant nous près de 3 heures du Vengeful Batman de Robert Pattinson, un film plus que généreux dans sa durée totale qui nous fera découvrir divers personnages tels que Catwoman, Penguin ou encore Enigma, qui semble le vrai méchant du film. Bien sûr, avec autant d’antagonistes, il n’est pas surprenant que le nouveau film de Matt Reeves ait presque atteint 180 minutes. Récemment, The Batman a reçu sa note depuis des lustres, le cataloguant comme « violent et dérangeant ».

« Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur la pègre, où il rencontre des personnalités comme Selina Kyle alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot alias le Pingouin ( Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton alias le Riddler (Paul Dano). Alors que les preuves commencent à se rapprocher de chez nous et que l’ampleur des plans de l’agresseur devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice à l’abus de pouvoir et à la corruption qui sévit depuis longtemps à Gotham City. résumé officiel.

